優步新舵手　傳由Expedia執行長接任

華爾街日報周一引述消息人士說法指出，網路叫車服務業者優步（Uber）董事會已任命Expedia執行長科斯羅薩西（Dara Khosrowshahi）擔網執行長。這位新舵手將有許多任務亟待解決，包括受創的企業形象受創、持續下滑的聲勢、嚴重分裂的董事會等。

據悉，優步董事會最後從科斯羅薩西與惠普企業執行長惠特曼（Meg Whitman）兩者選一，最後由知名度較低的科斯羅薩西出線。

科斯羅薩西為伊朗裔美國人，自2005年執掌飯店訂房網站Expedia迄今。

優步代表對此消息並未回應，Expedia發言人則婉拒評論。

過去9周，優步董事會經歷一場內部廝殺的震盪。優步最大股東、也是最早投資者之一的Benchmark Capital在6月將執行長卡拉尼克（Travis Kalanick）趕下台，隨後又指控卡拉尼克詐欺，企圖將他逐出董事會。其他投資者則各選邊站，相互控告或反訴。

現年48歲的科斯羅薩西若接下執行長，首要任務就是提升優步的企業形象。這家共乘服務公司近來醜聞纏身，包括離職員工指控公司內部性騷擾及性別歧視、多位高層出走、谷歌母公司Alphabet控告優步竊取自駕車商業機密。

(工商)