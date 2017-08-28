奧斯頓．馬丁：10年內所有車都將採油電混合技術

金融時報報導，電影007主角詹姆斯．龐德愛車的製造商奧斯頓．馬丁（Aston Martin）公布今年上半年稅前獲利改寫歷史新高，達到2,110萬英鎊，遠優於去年同期虧損8,230萬英鎊，並再次調高今年全年財測。此外，奧斯頓．馬丁亦宣佈，旗下所有車款在未來10年內都將採用油電混合動力技術。

預計在2年內上市的英國豪華跑車製造商奧斯頓．馬丁表示，受惠於新推出的DB11跑車銷售良好，加上脫歐公投後英鎊貶值，使得該公司上半年營收接近翻倍成長至4.104億英鎊，稅前獲利更由虧轉盈至2,110萬英鎊。

此外，奧斯頓．馬丁承諾，該公司所有汽車在10年內都將使用油電混合動力技術，未來將專注於打造電動車與輕度油電混合車。

(工商)