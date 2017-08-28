威力彩連27槓 下周四頭獎上看12.5億元

今晚開獎的威力彩再度槓，目前已連27槓，台彩表示，8/31(四)開獎的威力彩頭獎上看12.5億元，若是有人獨得，將是今年最高獎金。

今晚開出的威力彩號碼是04、10、 15、 16、 17、 28， 特別號 是01。

(工商)