債務上限期限逼近 美政府10／1面臨停擺危機

華爾街日報報導，當美國參眾兩院議員結束勞動節假期重返國會開議時，首先必須面對的兩大難題是調高債務上限與通過預算法案，否則聯邦政府將於10月1日陷入停擺。

在8月休會後，兩院將於9月5日開議，而政府資金只夠因應至9月30日，也就是今年財政年度的最後一天。美國財政部長努欽（Steven Mnuchin）警告，國會最慢必須在9月29日調高債務上限，否則美國政府到時便會面臨違約處境，換句話說，兩院只有12天的時間通過兩案。

此外，兩院黨派分裂嚴重，加上總統川普這幾個禮拜以來多次砲轟兩院的共和黨領袖，更為舉債上限能否順利通過增添變數。

(工商)