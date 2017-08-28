男中音湯瑪斯漢普森首訪台 帶來拿手曲目

漢普森表示，《少年的魔法號角》是原始的人類情感與行為的隱喻，馬勒則用音樂的語言重新詮釋，令人感動。(新象提供)

叱吒古典樂壇30餘年，頂尖男中音湯瑪斯‧漢普森將首度訪台，帶來他畢生代表作之一作曲家馬勒的《少年的魔法號角》。漢普森可說是馬勒藝術歌曲的代言人，特別是《少年的魔法號角》這部招牌作品，他曾四次灌錄專輯，並以馬勒研究專家的身份重新編定了《少年的魔法號角》鋼琴伴奏版本的樂譜。

《少年的魔法號角》是德國最重要的歌曲集之一，反映出日耳曼民族最重要的精神與思想。為了研究，漢普森甚至從馬勒家族處取得馬勒在譜寫《少年的魔法號角》一系列作品時所使用的原版詩作及相關文獻資料，以第一手資料詮釋馬勒。漢普森表示，《少年的魔法號角》是原始的人類情感與行為的隱喻，馬勒則用音樂的語言重新詮釋，「這裡面的每首歌都像是一個微型宇宙，非常了不起。」

漢普森（Thomas Hampson）1955年出生於美國華盛頓，外型英挺，歌聲醇厚，原本唸政治，但因歌聲出色後朝歌劇前進，第一個給他角色演出的是德國杜賽朵夫歌劇院，後來陸續征服維也納歌劇院與柯芬園歌劇院，至今發行超過150張專輯，贏得包括葛萊美獎等超過35個大獎，2009年獲得年度傑出藝術領袖獎，被任命紐約愛樂藝術村第一位駐村藝術家。

漢普森2011年與維也納獨奏家合奏團合作錄製了《少年的魔法號角》，這是他最後一次錄製這套作品，他也將他校正的鋼琴伴奏譜題獻給伯恩斯坦，「1986年我第一次唱歌給伯恩斯坦聽，他很驚訝我的自學，但他不會要求我跟他一樣，而是與我一起研究音樂的結構。」漢普森認為，伯老給了他對音樂的自信心，「他讓我相信我在音樂上的直覺是對的，讓我成為更好的音樂家。」

「有時候舞台上的角色，很難一下子從生活上抽離，我常常想把一些角色丟在劇院，但似乎很難。」漢普森說演歌劇最常遇到這種情況，「我只能回到家灌幾杯啤酒，看動作電影，最喜歡詹姆士龐德跟《不可能的任務》，然後繼續前進」。

男中音漢普森音樂會將於11月10日舉行，地點在台北國家音樂廳。樂團將由國家交響樂團（NSO）擔綱，並邀請2016年馬勒指揮大賽冠軍，同時也是紐倫堡交響樂團首席指揮黃佳俊擔綱。音樂會另一首作品則是馬勒的《第一號交響曲》。

(中時)