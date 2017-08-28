城市偽裝術 英國坦克塗上都市迷彩

完成都市迷彩塗裝的挑戰者2式坦克。(圖/英國陸軍)

英國陸軍希望將62噸的挑戰者2式坦克(Challenger 2)在城市間不那麼顯眼，畫上一種獨特的「都市迷彩」，這是冷戰期間，北約為了防衛西柏林所研發出來的。

戰爭很無聊(War is Boring)報導，有一點年紀的柏林人，可能對白色、灰色和棕色塗裝的坦克很有印象，當時被稱為「民主孤島」西柏林處在東德境內，四邊被圍繞，因此西柏林一直做做好巷戰的準備，許多北約軍隊也會駐防在西柏林，稱為柏林旅(Berlin Brigade)，當地坦克就設計出專為西柏林設計的都市迷彩。

當年駐紮在西柏林的柏林旅中，也包括英國皇家坦克軍團的阿賈克斯中隊(Ajax)。如今將至少兩中隊的挑戰者2式坦克重新應用都市迷彩，試驗這種迷彩對於英國都市是否也有同樣隱蔽的效果。

柏林都市迷彩的計劃始於1982年的演習，據英國軍官偉恩．戴維斯(Wayne Davies )提出的，他認為英國坦克在城市間太明顯了，他說：「當年英軍坦克多半是普通的深綠色，這種顏色其實與城市(柏林)環境明顯不符。都市的磚石，外牆、木材是複雜的黑色、綠色、楬色等。」所以他與其他軍官一同商量，如何讓坦克在都市裡不起眼。

這張照片很能表現都市迷彩的效果，坦克變得不明顯。(圖/戰爭很無聊)

據戴維斯透露，他們製作坦克外型的的紙板剪影進行實驗，測試怎樣的塗裝可以破壞輪廓，他們注意到利用重複的垂直線，仔細放置不同大小的方塊，就能使坦克的形狀變的不起眼，最終選用灰色、白色、棕色和黑色，類似於建築物，門窗上造成的各種深淺不一的陰影。」

這個計劃在剛推出時並不受到部隊歡迎，因為看起來很怪異，而且也增加後勤人員的麻煩。但是演習過程很快就展現了成效，坦克確實「消失」了，開始受到各個部隊的好評。

冷戰期間的英國酋長坦克。(圖/維基百科)

戴維斯說：「僅僅距離一百碼，坦克就幾乎消失了」，據報導，一名首次見識都市迷彩的軍團指揮官說：「我真的看不到你他媽的坦克在哪裡，看來這一定是個好主意。」

鑑於英國國會沒有成立研發新式坦克相關計畫，因此英國陸軍只能選擇改良現有的坦克。目前 BAE系統公司正在將挑戰者2型升級為「Mark 2」標準，預計升級經費為8億美元，使用年限將延長到2035年左右。

(中時電子報)