台女遊紐約遭打 洛杉基：希望華人永不再受歧視
最近有一名台灣女性到紐約旅遊，遭受種族歧視暴力，把她打成熊貓眼。自由作家洛杉基今（28）日晚在臉書說，在國內安逸生活的人，永遠不會了解，當出國遭受種族歧視的時候，多麼希望家中有個大人，可以做為堅強的後盾，保護並討回公道。
文章說，最近一部《戰狼》的電影，的確讓人看了熱血沸騰。可以感受到中國大陸民眾，生活富裕了以後，開始追求物質以外的東西。例如自信心、愛國心，參與國際維和工作，與其他強國平起平坐。國民在海外有難，政府不再袖手旁觀。
不過他說，在大陸，有些地方文明依然有極大的改善空間。尤其是在馬路上，能買的起車、會開車的大陸朋友，越來越多，但是開起車來活像個目中無人的野蠻人，無法無天，就讓人不敢恭維。
洛杉基表示，對自己國家產生信心愛國心之餘，更要讓自己國民的文明也能很快與國際接軌。因為一個富而好禮的社會，就像個大磁石，吸引著台港澳的民眾。
洛杉基希望有能力照顧到全球華人的中國，很快就能出現，不因為他是中國籍或台港澳籍，只要是華人，就永遠不會再遭受外國人的歧視與屈辱！
(中時電子報)
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