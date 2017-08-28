世大運》她們口中的「爺爺」 華格納讓女籃蛻變
與世大運中華女籃培養將近2年的感情，美籍總教頭華格納(Albert Kenyon Wagner)，在女籃拿下銅牌後，在球員休息室落淚，這位女籃球員們口中的「爺爺」，他的正向帶兵之道，為女籃注入活泉。
為了以地主之姿拚牌，籃協兩年前特別聘請夏威夷楊百翰大學史上最佳勝率教練、美籍教頭華格納(Albert Kenyon Wagner)職掌兵符，儘管無緣改寫隊史最佳成績，中華女籃仍將銅牌留在國內，繼2009年深圳鍍銀後笑擁隊史2面獎牌，教頭功不可沒。
「是我先叫他爺爺的，我都說自己是他的孫女。」談起華格納，球隊活寶的王維琳難得感性，甚至一度紅眼眶，言中盡是感謝，「他是我生命中很重要的一位教練。總是給我們鼓勵，推著我們向前走。」
華格納與球員相處、訓練少有責備，多的是正向鼓勵，即便是賽後輸球記者會上，華格納從不挑剔球員表現，「最棒的」、「最好的」總是出現在他的詞彙，不時可以看見他拍拍球員的背，給予鼓勵。
王維琳說，「即便是比賽出手不進，他不會有負面批評，而是很有耐心跟我們說，『沒關係，出手時機再好一點。』他甚至會拉著我們教基本動作，他毫無藏私，就像要把畢生所學教給大家。」
韓雅恩也提到，華格納的出現，讓她發現籃球有更多打法，最大的團隊防守，「他剛開始叫我們守High，跟過去我們所學不同，大家都很不習慣。但後來發現是奏效的，讓我們見識到更多可能。」
世大運結束後，華格納是否能續留仍是未知，這位白髮蒼蒼的教練，對這批女孩兒同樣流露不捨，華格納也認為，國家隊必須要有更長遠規劃，整體實力才能提升。我們能不能，球迷都在看。
(中時電子報)
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