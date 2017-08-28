2016觀光收入排行榜 全球第一是美國
聯合國世界旅遊組織（UNWTO）公開關於旅遊的兩個排行榜，包含全世界旅遊人次最多，以及最賺錢的前十名國家。排行榜大致都在預料之內，但在觀光收入部分，美國以2059億美元較第二名的西班牙603億美元，高出三倍有餘，十分可觀。
而亞洲地區榜首則為泰國，略高於中國大陸50億美元左右。而彈丸之地香港，竟然能排行第九，著實讓人驚奇。
以下為全球旅遊收入前十名排行榜：
1.美國：2059億美元
2.西班牙：603億美元
3.泰國：499億美元
4.中國大陸：444億美元
5.法國：425億美元
6.義大利：402億美元
7.英國：396億美元
8.德國：374億美元
9.香港：329億美元
10.澳洲：324億美元
亞太地區的觀光收入前十名則為以下：
1. 泰國：499億美元
2. 中國大陸：444億美元
3. 香港：329億美元
4. 澳洲：324億美元
5. 日本：306億美元
6. 澳門：298億美元
7. 印度：224億美元
8. 新加坡：183億美元
9. 馬來西亞：180億美元
10.南韓：172億美元
UNWTO也同步公開最受歡迎的旅遊目的地前十大排行，不出所料由法國奪下榜首，而泰國則以3260萬人次擠上第九名。以下為完整排行榜：
1.法國（8260萬人次）
2.美國（7560萬人次）
3.西班牙（7560萬人次）
4.中國大陸（5930萬人次）
5.義大利（5240萬人次）
6.英國（3580萬人次）
7.德國（3560萬人次）
8.墨西哥（3500萬人次）
9.泰國（3260萬人次）
10.土耳其（數據尚不明）
UNWTO指出，若長遠來看，2010至2030年間，全球國際旅遊人數將以每年3.3%的速度增長，到2030年將達到18億人。另外這兩份榜單能夠看出，全球旅遊市場還是以歐洲地方最大，美國居次。至於亞洲則是以中國大陸與泰國為領頭羊，成為亞洲最會賺錢與最多人拜訪的兩個地方。
(中時)
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