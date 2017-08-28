離岸人民幣升破6.62 續創逾1年來新高

人民幣兌美元離岸價近日跟進在岸價與中間價的腳步，持續強彈。今（28）日離岸價一舉升破多個關鍵價位，今晚9點許更是突破6.62元，最高升至6.6186元附近，創下去年6月24日以來的逾1年新高。本日離岸價累計已彈升逾越400個基點。

(工商)