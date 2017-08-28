用愛開會 立委七夕夜仍「不斷電表決」
立法院臨時會今處理前瞻基礎建設首期預算，從早到晚都在上演表決大戰。雖然立法院長蘇嘉全晚間召集朝野協商，綠營也願意釋出善意，加碼刪減達100億元、刪除未經核定的軌道項目，但仍遭國民黨團拒絕。協商破局後，雙方回到議場再度上演表決戰，由於民進黨團稍早已提案延長開會時間至預算案、法案通過，立院在七夕情人節將「不斷電表決」。
雖然綠營願釋出善意，但藍委質疑，民進黨團刪預算有附帶條件，加註未來可以第二預備金支應軌道建設的評估，認為若妥協難對選民交代。雖然朝野協商時，民進黨團再加碼可對前瞻計畫逐條發言，但國民黨團仍不接受。
晚間9點40分，立院院會再度上演表決戰，藍委怒轟這是違法表決，並批評蘇嘉全是「違法院長、歷史罪人」。但蘇嘉全搬出大法官解釋，表示現在的作法都有憑據。
(中時)
關鍵字：蘇嘉全
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。