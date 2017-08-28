用愛開會 立委七夕夜仍「不斷電表決」

立法院臨時會今處理前瞻基礎建設首期預算，從早到晚都在上演表決大戰。雖然立法院長蘇嘉全晚間召集朝野協商，綠營也願意釋出善意，加碼刪減達100億元、刪除未經核定的軌道項目，但仍遭國民黨團拒絕。協商破局後，雙方回到議場再度上演表決戰，由於民進黨團稍早已提案延長開會時間至預算案、法案通過，立院在七夕情人節將「不斷電表決」。

雖然綠營願釋出善意，但藍委質疑，民進黨團刪預算有附帶條件，加註未來可以第二預備金支應軌道建設的評估，認為若妥協難對選民交代。雖然朝野協商時，民進黨團再加碼可對前瞻計畫逐條發言，但國民黨團仍不接受。

晚間9點40分，立院院會再度上演表決戰，藍委怒轟這是違法表決，並批評蘇嘉全是「違法院長、歷史罪人」。但蘇嘉全搬出大法官解釋，表示現在的作法都有憑據。

(中時)