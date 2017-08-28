世大運》桌球男雙爭金失利 江宏傑告別世大運
江宏傑過去曾代表中華隊，在世大運摘下6面獎牌，此次2017世大運將是28歲的他最後一次參賽，他今(28日)與陳建安搭配打桌球男雙4強賽，原本一度有望晉級，但最後遭日本組合2比4逆轉，並列銅牌，江宏傑連同男子團體賽的銅牌，以2面銅牌告別世大運戰場。
江宏傑在世大運戰功彪炳，曾於2013年、2015年男雙奪金，2007年男雙鍍銀，同時2015年在混雙也斬獲銀牌。今年正就讀國立彰化師範大學運動科學碩士班的他，再度披中華隊戰袍出賽，先於男團項目奪銅，雙打則和陳建安攜手挺進4強賽。
今天這場比賽，江陳配強碰日本的森薗政崇與大島祐哉組合，雖一度以2比0領先，卻遭逆轉吞敗。江宏傑認為，其實這場比賽無論是戰術，或是和陳建安的搭配上，都發揮得還不錯，然而球是圓的，沒能把金牌留在台灣，覺得有些遺憾。
江宏傑多次征戰世大運，如今用2面銅牌告別戰場，他說，包括這屆在內，他比賽沒有特別設定要拿到多少獎牌，就是盡力去拚戰。這次在家鄉打球，他雖直言壓力大，但心情也比過往更加興奮，「期望之後不管哪個運動，觀眾們也能像這次一樣，維持住熱情替場上的球員加油吶喊。」
而江宏傑在場上拚戰同時，懷孕的妻子福原愛多次現身場邊，給丈夫最強大的支持，成了另類的焦點。江宏傑說，福原愛一直以來都默默支持著他，沒有給他太多壓力，「小愛知道在自己家鄉打球，壓力還蠻大的，她總是和我說『努力打，不要受傷』。」
(中時電子報)
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