六龜高中合唱團赴日演唱 讓國際看見原住民文化之美

六龜高中合唱團以歌聲征服日本。(郭韋綺攝)

六龜高中合唱團以歌聲征服日本。(郭韋綺攝)

帶著許多人的祝福，六龜高中合唱團8月23日啟程前往日本長野縣，在「輕井澤國際合唱音樂節」完成圓夢之旅；在台北駐日文化經濟代表處手持國旗獻唱「台灣」、「大武山-美麗的媽媽」等多首原住民歌曲，激昂與悠揚歌聲唱出台灣多元文化，這群偏鄉孩子用歌聲拿下全國比賽冠軍，也用歌聲感動現場許多人。

在「輕井澤國際合唱音樂節」上，同學們演唱「南王系之歌」、「大武山-美麗的媽媽」、「布農組曲」、「輕鬆快樂」，將台灣原住民的歌聲傳唱；高雄市教育局長范巽綠也到場為同學加油打氣，也同時感謝松下耕老師的邀請；范巽綠表示，六龜高中學生將台灣原住民文化帶到日本，穿透力歌曲感動現場所有人，並感謝這次幫助成行的社會大眾與高醫團隊，讓這群孩子們能勇敢追夢，藉由歌聲讓國際看見原住民文化之美。

六龜高中合唱團1年前，受到日本知名作曲家與合唱指揮松下耕老師的邀請，參與「輕井澤國際合唱音樂節」圓夢之旅；2合唱團抵達台北駐日經濟文化辦事處台灣文化中心，首先舉行盛大東京友情音樂會，駐日副代表郭仲熙、輕井澤國際合唱音樂節執行委員長高橋佳代子到場欣賞。

參加「輕井澤國際合唱音樂節」六龜高中合唱團以布農族音樂為主，再加上台灣民歌之父胡德夫所創作的「大武山-美麗媽媽」等歌曲，令人感動。

六龜高中合唱團指揮陳俊志說，六龜高中位於高雄山區，布農族學生多，近年著重原住民音樂採集與保存，演唱並改編多首原住民歌曲，此次將布農族文化帶到輕井澤國際合唱音樂節，讓各個不同國家的觀眾，也對台灣原住民音樂感到驚豔。

校長盧正川表示，合唱團在八八風災發生後2009年成立，由國高中部學生組成，在指揮陳俊志老師帶領下，多次在台灣全國音樂比賽中獲得佳績。曾於2015年受邀至東北311災區進行音樂交流。今年有機會參與此次盛會，所有師生同仁皆深感榮幸，獻唱表演時，學生個個也是含著淚，感謝各界的關心與支持。

(中時)