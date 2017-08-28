唐綺陽竟說她「戀愛運極差」 林志玲驚吐：願先有後婚

唐綺陽說林志玲要到2020年才有奮不顧身的好緣份，讓志玲姊姊直呼太久，驚吐想要小孩，願先有後婚。(翻攝自唐綺陽臉書)

今天是七夕情人節，著名的「國師」唐綺陽老師，也為自己的臉書直播請到重量級嘉賓，正是在兩岸三地人氣超旺的第一名模林志玲，兩人不僅在現場大啖滿桌台灣小吃，也當場解析志玲姊姊的星座命盤，唐老師竟說林志玲人美但感情運一點都不美，甚至走得坎坷，要到2020年才有讓自己義無反顧的「正緣」。

唐老師分析林志玲命盤，坦言她感情運真的奇差無比。(中時資料照片)

今天星座專家唐綺陽超夯的誰來晚餐直播，有女神林志玲，還有滿桌超人氣知名小吃，眾人都以為是愛好美食的唐老師準備的，沒想到唐老師竟說這是志玲姊姊要請吃飯，所以置辦餐點的是她，而林志玲也說自己是大胃王兼不忌口，吃控肉飯還要特別挑肥肉吃，讓唐老師更生氣自己的「易胖體質」，然林志玲強調，她雖愛吃但也運動，閒暇時盡量不讓自己靜下來的程度，靠這樣維持好身材。

直播過程中，兩人聊到都是剩女，因此才會在七夕結伴度過，唐綺陽當場看林志玲命盤，表示過去不相信女神身邊沒人，如今一看只能認真說林志玲感情運奇差無比，還說她必須要3年後才會遇到能夠不可抗的白馬王子，一番話讓林志玲好心急，坦言自己真的很想結婚。

唐老師解釋，林志玲的工作運還會往上，而感情運越老越順，未來那個Mr. Right，不但要等到2020年才相遇，且遇上之後會讓志玲姊姊很辛苦，兩人會因工作而認識，因為只有工作才能結緣，而非在工作中談戀愛，到時候遇上的人，會讓她奮不顧身，之所以會辛苦是因為在乎，所以甘願為對方付出或改變，對此，林志玲哀號：「好久喔」，驚吐嚮往婚姻是因為「我想要有小朋友」，甚至直言願意先有後婚，無奈現在身旁真的沒對象，難以實現願望。

(中時電子報)