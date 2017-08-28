馬來西亞獨立中學教師 來台參加創客培訓營

國立高雄第一科大與馬來西亞合辦創新、創業、創客教育教師培訓營。(郭韋綺攝)

國立高雄第一科大與馬來西亞合辦「創新、創業、創客教育教師培訓營」，今(28)日舉辦開幕式，教育部技職司司長楊玉惠、第一科大校長陳振遠及巴生興華中學教師劉兼閥等22名馬來西亞華文獨立中學教師參加。四天的課程涵蓋設計思考、創意發想、3D列印等創客實作體驗，將激發教師創意能量，探索創新創業的無限可能，並期許教師將所學帶回馬來西亞的教學現場。

校長陳振遠指出，獨中是馬來西亞華文教育的重要推手，讓他特別感動的是獨中全靠馬來西亞的民間華人熱心助學，辦學有目共睹。陳振遠說，第一科大積極配合教育部新南向政策，因此非常樂意向獨中分享創新思維的教育經驗，也希望馬來西亞中學生畢業後能來台就讀，這些都會為台馬帶來很好的教育對接。

馬來西亞華文獨立中學教師代表，巴生興華中學教師劉兼閥提到，希望能將這四天習得的知識實際用於課堂教學，啟發學生的創新意識、創新精神與創新能力，他僅代表馬來西亞華校董事聯合會總會及華文獨中教師，感謝第一科大辦理「創新、創業、創客教育教師培訓營」提供大家相互交流、探索與學習的機會，同時期勉在座獨中教師好好把握難得的學習體驗。

此次由馬來西亞華校董事聯合會總會帶領包括巴生光華獨立中學、巴生中華獨立中學、巴生興華中學、吉隆坡中華獨立中學、吉隆坡尊孔獨立中學、居鑾中華中學、麻坡中化中學及的22名教師前來參加「創新、創業、創客教育教師培訓營」，由第一科大具備創意、創新與創業豐富教學經驗的師資群，規劃一系列創客專業課程，將在四天課程彼此鑽研設計思考、創意發想、腦力激盪法、3D列印等創客教育與實作體驗，並參訪第一科大「創夢工場」、「智慧製造中心」、「實習金控中心」等。

馬來西亞居鑾中華中學地理科教師符燕芳受訪時表示，期待這次課程激發自己的創意思維能力，也希望可以應用於教學上，進一步翻轉傳統的教學模式。」馬來西亞吉隆坡中華獨立中學數學科教師邱沛雯則是特別期待「3D列印課程」，她說， 3D列印與數學的空間幾何概念相似，希望能將3D列印應用於數學課，將其變得更立體、更多元。

(中時)