常楓驚爆摔昏倒地叫不醒 救護車狂飆趕送醫
演出過300多部電影的資深影星王孫，近日驚傳過世消息，享耆壽93歲，她的女兒王丹證實此事，表示父親早於本月2日在睡夢中辭世，「已經很安詳的到天上去當天使了」，雖然感到意外，但也覺得爸爸年事已高，這樣也可說是個圓滿，告別式已於8月15日在二殯低調舉行，而王孫生前摯友、也同為資深演員的常楓，當天卻沒能出席，今爆出他竟意外摔昏，未能送老友最後一程。
據《自由時報》報導，資深影星王孫日前辭世，家裡低調置辦喪事，因此事發多時外界才知道消息，而他的好友常楓，得知消息後透露自己跟王孫，當年是第一批一同考進台視的演員，而今年也94歲的他，對於好友先一步離去，感到相當不捨，然卻無法到場送他最後一程，理由是自己也在鬼門關前走了一遭。
常楓表示之所以沒能出席王孫告別式，是因為日前他造訪朋友家，因低血壓發作而倒地，意外一摔竟昏倒，叫都叫不醒，讓身旁眾人嚇壞了，趕緊叫救護車，他說救護車飆速趕來，但車到時他已醒，因此最後沒上車，而是自行到醫院就診，「現在還在等檢查結果，我身上是沒傷」，讓人捏了把冷汗。
(中時電子報)
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