台中水利建設有成 嘉義市長率團參訪

嘉義市長涂醒哲一行人，率領嘉義市各區里長到台中市觀摩柳川，對柳川景觀優美河內魚兒成群感到十分驚艷（陳世宗翻攝）

水利建設是城市發展不可或缺的一環！台中市政府推動教育、水利、農業、社福等各項建設有成，獲得國際媒體CNN譽為全台最宜居城市；繼日前嘉義縣長張花冠到台中參訪技職教育，28日嘉義市長涂醒哲特率團到台中柳川與福田水資中心參訪，期待將台中成功經驗帶回嘉義。

嘉義市長涂醒哲28日特率領市府團隊及嘉義市各區里長，到台中觀摩柳川與福田水資中心，並實地走訪柳川景觀設備，及福田水資中心淨水廠、放留池及供社區民眾使用的籃球場等公共設施。

涂醒哲對於柳川景觀優美，河內魚兒成群感到十分驚艷！因嘉義市正準備展開各項汙水處理工程，盼將台中成功經驗帶回嘉義，推動用戶接管數成長，妥善處理民生汙水問題。

水利局周廷彰說，福田水資中心處理全台中轄區將近80％民生汙水；園區內利用廠區頂部空間設置太陽能發電。針對工業用水問題，市府推動再生水示範計畫，預計112年完工，每日供應13萬噸水給台中港工業專區使用，供應量將是全國最大，協助工業區旱季度過缺水危機。

(中時)