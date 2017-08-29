休士頓成水鄉 逾6千通求救電話
颶風哈維已轉弱為熱帶風暴，經過連日的暴雨天氣，德州休士頓已成水鄉澤國，緊急救援機構接到超過6千通求救電話，警方已從淹水災區救出至少2千個受困居民。當地水庫今天也不得不洩洪，以保護休士頓市中心。
德州休士頓是全美第四大城市。周末期間颶風侵襲帶來強風和豪雨，儘管颶風已減弱為熱帶風暴，休士頓一帶仍將迎來更多降雨，預料將使得休士頓市中心的淹水情況更為嚴重。為了保護市中心的大批住戶和商家，休士頓地區的2個水庫今天展開「洪水控制」洩洪以舒緩壓力，水庫周遭的住家會受影響。
截至昨晚，休士頓警察局和消防局就接到超過6千通求助電話，並依照涉及生命危險的程度依序展開救援，到今天為止還有185通情況危急的求助電話仍在等待處理。救援人員已救出至少2千個受困在淹水區的民眾。
由於下水道系統已經飽和，地面土壤也無法再吸收水分，警方表示，目前沒有跡象顯示淹水的情況有消退，因為這些積水無處可去。
4級颶風哈維當地時間上周五晚上登陸德州後，陸續減弱威力至1級並隨後成為熱帶風暴，德州共有50個縣受到影響，美國總統川普將在明天前往災區視察。
(中時電子報)
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