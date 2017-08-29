升等不用等 加航商務艙、豪經艙特價 月月抽免費升等

加拿大航空)國際商務艙提供可180度平躺的舒適包廂。圖 ：加航提供

加拿大航空豪經艙可享優先禮遇及商務艙等級主餐。圖 ：加航提供

加拿大航空準備好要為台灣旅客免費升等了！入座可180度平躺的舒適包廂、享受頭頸與腰部輕柔按摩的氣動床設備，來份溫哥華最佳主廚精心準備的美味餐點，再配上全球知名女品酒師精選美酒，享受愜意的商務艙飛行體驗。

多次榮獲Skytrax北美最佳航空肯定的加拿大航空，今年6月起開航台北- 溫哥華全新航線，挾帶著最新波音787夢幻客機與絕佳航班時段的優勢，搭配加拿大境內最綿密空中網絡，要為台灣旅客帶來更多精彩的北美旅程，即日起在官網推出全台最優惠的直飛票價，台北直飛溫哥華豪經艙來回含稅41,978元起(全價226,238元起)、國際商務艙來回含稅76,178元起(全價309,878元起)，讓台灣旅客能以意想不到的超值費用、體驗更舒適的升等旅程！

加航空表示：「身為代表加拿大的國籍航空，提供最高品質的空中交通選擇、讓更多台灣旅客能認識加拿大境內的天然風光，是我們義不容辭的責任，黃刀鎮每年有超過250天可清楚賞極光、全球最高命中率但費用更親民；邱吉爾鎮是全世界少數在陸地上就能近距離接觸的北極熊之都；還有東岸城市魁北克、多倫多等特色城市，更是白天黑夜兩種不同風情的絕美冰雪世界，非常值得一遊！」

同時，加拿大航空也特別與五福、百威、喜鴻與雄獅四大旅遊業者合作，即日起至2017年11月28日前，報名加拿大行程就可參加月月座艙升等，每月抽出四名幸運兒、可單程由經濟艙升等至豪經艙、或豪經艙升等至商務艙，還有旅行社加碼贈送冰酒與行李箱等多重好禮抽獎，讓美好的旅程，從報名加拿大旅遊的那一刻就開始！活動詳情請搜尋「加拿大航空公司」官方粉絲團或至活動網頁。

(工商)