大促銷 亞馬遜入主「全食」超市

亞馬遜正式入主全食超市，在超市內主打亞馬遜自家熱銷商品。(圖:美聯社)

全食超市今天起多項食品降價促銷。(圖:美聯社)

美國電商龍頭亞馬遜(Amazon)今天正式成為知名有機食品超市「全食」(Whole Foods)超市的「老闆」，為了慶祝這項收購案的完成，該超市今天推出第一波降價，而亞馬遜也把自家熱銷商品搬到了店裡促銷。’

今天「全食」(Whole Foods)超市對生鮮蔬果和牛奶等商品催出降價促銷，成為話題。由於該超市一向走中高價位，這次的降價促銷也引來話題，包括1加侖的牛奶便宜50美分、牛絞肉也降至每磅2美元，還有有機的酪梨則降價至1顆不到1美元。

眼尖的消費者就發現，在亞馬遜正式入主該超市之後，雖然超市名稱不變，但店內已經看到亞馬遜的商標加在超市的宣傳招牌上，並且將亞馬遜自家的語音管家產品Echo以及Echo dot，做為主打商品在超市內推銷，Echo一台特價從原價129.99美元降至99.99美元(約合新台幣3,000元)、Echo dot也從原價49.99美元，降至特價44.99美元(約合新台幣1,350元)。

以販售有機食品為主的超市「全食」(Whole Foods)於1978年創辦，走中高價格路線，受到許多重視健康的消費者青睞。亞馬遜這次斥資137億美元(相當於4110億新台幣)買下它，市場解讀此舉顯示亞馬遜是將大賭注押在了實體店，也宣告進軍雜貨食品業。由於該超市在美國、加拿大以及英國共有超過465間實體店面，這些店面也將成為亞馬遜促銷自家產品的最佳地點。

(中時電子報)