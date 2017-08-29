白色恐怖搬上舞台！《白色說書人》記憶台灣傷痕與辛酸

《白色說書人》劇照。（主辦單位提供）

即使到了現代，過去的傷痕與痛處依舊存在！《白色說書人》由一位演員演譯劇中多重角色，與戲偶同台，以戒嚴時期的創痛為敘事前提背景，發想曾被白色恐怖糾纏的主角父子，將會怎樣雜揉自身生命經歷、恐懼、慾望，並將其情感投射在台灣人最為熟悉的故事角色廖添丁身上。

《白色說書人》劇作本著台灣母土歷史文化，故事背景建立在六零年代戒嚴時期之下白色恐怖的後代受難者家庭，在今日看似距離創傷甚遠的年代，揭開塵封已久不為人知的家庭故事，述說關於人與人、人與戲偶間潛在的、虛實的連結，同樣也映照著大時代底下的傷痕與辛酸。​​​​​​

同黨劇團的年度重要製作《白色說書人》，邀請金鐘獎最佳編劇詹傑擔任劇作家，由劇場資深演員邱安忱擔任獨腳戲演員，以及多次獲得台新年度獎項的戴君芳擔任導演。將布袋戲納入創作元素，邀請中華文化藝術薪傳獎布袋戲得獎者吳榮昌、山宛然布袋戲劇團團長黃武山、李天祿在世時的最後弟子賴泳廷，結合英國藝術家Tim Budden融合西方與東方風格的剪紙作品，本次跨界實驗之作試圖讓傳統與現代產生深層互動與精緻對話，並創造嶄新美學。

以嶄新的藝術合作方式拼湊起《白色說書人》的舞台畫面，結合傳統與新式的藝術展演元素，將布袋戲的傳統展演戲台生活化為日常物件，以想像力趣味化戲中的場景設定，並加入舞台上的紙紮元素，以及剪紙藝術家的作品，豐富地呈現《白色說書人》一劇多元的舞台畫面，並以國語及台語共同演出，述說台灣母土白色恐怖年代的傷痕和記憶。

《白色說書人》

2017/10/12(四)19:30

2017/10/13 (五)19:30

2017/10/14 (六)14:30/19:30

2017/10/15 (日)14:30

演出地點：

國家表演藝術中心實驗劇場

(中時電子報)