川普要白宮針對中國擬關稅計畫
美國總統川普表示中美之間貿易失衡，最近要求顧問團隊盡快提出針對中國的關稅方案，直接對支持全球化的顧問們表示：我想要關稅。
Axios引述多名知道這項會議的消息人士的話說，川普在白宮橢圓形辦公室會見高階顧問時提出這項要求。據稱川普在會議結束時，發言對顧問群表示，「我知道房間裡目前有些人十分沮喪，我知道目前房間裡有些人信奉貿易自由化。他們不要關稅，他們不要。但是我告訴你，我要關稅。」
(中時電子報)
關鍵字：川普
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