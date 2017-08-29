運動按摩時，越痛代表越有效？(圖／Shutterstock 康健雜誌提供)

在運動學系的教師辦公室，一群運動學系的學生正互相為彼此「運動按摩」，眼見他們時而用手掌按壓，下一秒又變換為手指揉捏，甚至整隻手肘都派上用場，還傳來斷續續的哀嚎聲。神奇的是，按摩沒多久，原本身體結塊僵硬的部位消失了，取而代之的是柔軟有彈性肌肉。

近幾年運動風氣盛行，也將這股運動按摩風潮吹進健身房、物理治療所。究竟，運動按摩是什麼？

Q１／運動按摩與一般經絡穴道按摩、指壓有何不同？

一般人按摩主要目的，是為了放鬆硬梆梆的肌肉、活動筋骨，或是為了消除疲勞、舒緩身心壓力。

然而，「運動按摩」與市面上保健舒壓的穴道經絡按摩、泰式按摩、日式按摩（指壓）、瑞典式按摩等，有所不同。

「運動按摩主要用於緩解『運動後』肌肉緊繃引發的種種問題，或是比賽前喚醒肌肉的手法，」文化大學技擊運動暨國術學系運動傷害防護專任講師蘇柏文表示。

主要是讓運動員在頻繁的訓練後，加速痠痛代謝、保持肌肉彈性、維持關節靈活度的按摩手法。

操作者會先透過雙手察覺運動員緊繃的肌肉點、沾黏的肌筋膜、無法正常運作的關節，以肌肉解剖學為基礎，從表層肌膚進行淺層按摩，逐漸按到較深層的筋膜和肌肉，讓身體的每一吋肌肉徹底放鬆，恢復或喚醒原本應有的彈性與柔軟度。

（資料提供／力康復健科院長凃俐雯醫師 ；製圖／王威傑）

「運動按摩無法以一個套路走遍天下，」清華大學南大校區體育系運動按摩、運動處方課程講師李祈德指出，按摩手法、力道必須根據每個人運動的種類、運動時的技巧、姿勢，使用的肌群不同有所調整，譬如三鐵選手和羽球選手按摩的方式就截然不同，屬於客製化的按摩手法。

Q2／為何「運動後」需要運動按摩，單做伸展不行嗎？

運動後伸展已經是運動時必要的SOP流。「大部分運動後肌肉與筋膜緊縮的狀況，都能透過適度伸展緩解，並不一定每次運動後都要做運動按摩，」蘇柏文指出。

伸展可以將緊繃肌肉拉回原來的長度，讓血液循環流通順暢，加速肌肉廢棄物與毒素代謝，避免乳酸慢性堆積，引發延遲性肌肉痠痛。

不過，如果你是長期運動的愛好者，運動時當肌肉超過負荷，會產生的微小撕裂傷，在撕裂傷癒合的過程中，可能造成組織沾黏、緊縮，影響肌肉的彈性，也可能使關節的活動度變差，經年累月累積下來造成慢性損傷。

就跟汽車用久了，需要定期進場保養的概念一樣，身體肌肉用久了，也要定期按摩保養。

特別要注意的是，如果運動後肌肉痠痛症狀嚴重，「進行運動按摩前最好先至醫院，請醫師診斷是否為其他疾病導致，以免延誤病情，」李祈德提醒。

(如果運動後肌肉痠痛症狀嚴重，進行運動按摩前最好先至醫院，請醫師診斷是否為其他疾病導致。)

Q3／運動按摩時，越痛代表越有效？

「這完全是錯誤觀念，」蘇柏文表示，運動按摩會不會有疼痛感，主要與於按摩的組織部位相關，並不是越痛越好。

如果是針對肌肉反覆持續收縮，肌肉緊繃造成的「條索狀肌肉」硬塊，按壓肌肉時確實會按到一個引發疼痛的「激痛點」；或是處理關節沾黏，也會出現疼痛的狀況。

但若只是對緊繃肌肉的周圍軟組織、肌纖維，並不會產生太大的疼痛感，甚至會完全無感。

（資料提供／力康復健科院長凃俐雯醫師；製圖／王威傑 ）

回歸到運動按摩主要的目的，是要放鬆肌肉與周圍組織，過度的疼痛反而容易造成肌肉僵硬，適得其反。

此外，每個人對於相同力道按摩反應不一，「若實在無法忍受按摩時的疼痛感，也可以搭配伸展、冷敷、熱敷，或是分次按摩，達到放鬆肌肉的目的，」李祈德提醒。【全文來源《康健雜誌網站》】

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(中時電子報)