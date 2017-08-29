祖克伯宣布二女兒出生
臉書共同創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）與妻子今天開心宣布兩人的二女兒奧古斯特（August）的到來，祖克柏更感性給她寫了一封信，希望她未來生活的世界教育更好、疾病更少、社群更強大且人們更平等，好好享受童年，希望女兒不要太快長大。
查克伯格寫道：「，但與其寫有關成長的事，我們想談談關於童年這世界可以是個嚴肅的地方，所以花時間出去走走玩玩很重要。當你年紀漸長，你會變忙，所以我希望你現在花時間聞聞所有的花香，把所有你喜歡的葉子放進你的桶子裡。……而且我還希望你多打盹。希望你是睡覺達人。」
他強調：「童年很神奇。你只能當小孩一次，所以不要把時間用在過度擔心未來。」
(中時電子報)
關鍵字：時間
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