北部高溫35度！中南部防午後雨！菲律賓熱地壓恐成颱

今（29日）全台為多雲到晴天氣，各地高溫32～35度。（林宜靜 攝）

秋老虎發威！今（29日）全台依舊為多雲到晴天氣，各地高溫約33～35度，午後中南部地區及北部！昨日形成的15號颱風珊瑚將朝日本前進，對台影響力低！然氣象局指出，菲律賓東方海面有一熱低壓有發展為輕度颱風的趨勢。

全台飆高溫！今、明（2930日）兩天各地大多為多雲到晴，西半部晴朗炎熱，高溫約34、35度上下，花東偏悶熱，高溫約33度。由於紫外線指數高，外出仍須做好防曬工作，記得多補充水分以防中暑。

除防曬外，最好也攜帶雨具！今日東部、東南部地區有局部短暫陣雨，午後中南部地區及北部山區有短暫雷陣雨、基隆北海岸及東北部地區也有局部短暫陣雨。

另受東北風影響，今天台灣北部、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海空曠地區易有較強陣風，海邊活動請注意安全。

今年第15號輕度颱風珊瑚，未來將北朝日本東方海面前進，對台灣不會有直接影響。（圖取自氣象局網頁）

另昨日生成的今年第15號輕度颱風珊瑚，未來將北朝日本東方海面前進，對台灣不會有直接影響，計畫周四（31日）後前往日本的朋友請稍加留意此颱風動態。

菲律賓東方海面又有一熱低壓形成，目前此熱低壓向西緩慢移動，有發展為輕度颱風的趨勢。（圖取自氣象局衛星雲圖）

然氣象局也指出，菲律賓東方海面又有一熱低壓形成，目前此熱低壓向西緩慢移動，有發展為輕度颱風的趨勢。

至於民眾關心的空氣品質方面，今天全台各地及外島地區空氣品質為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)