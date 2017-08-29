北韓再次發射飛彈 飛越日本北部上空

北韓疑似於今日稍早再次試射飛彈，圖為先前發射的資料照。（圖/美聯社）

據路透社（Reuters）報導，日本內閣官房長官菅義偉向媒體表示，北韓所發射的飛彈，已通過日本北部領空，落於太平洋海域，目前並未傳出任何傷亡。

據日本NHK新聞網報導，南韓軍方表示，北韓於稍早時分再一次試射型號未明的飛彈，預計會落在日本海海域，面對此一潛在威脅，日本政府也即刻啟動國內警告機制，對於岩手、青森、宮城、山形、群馬等縣居民和警消，提出危機警報。

(中時電子報)