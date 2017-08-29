傳盈拉曾「借道」出逃 柬埔寨否認不願背鍋
據泰國國民報（The Nation）報導，泰國前總理盈拉（Yingluck Shinawatra）消失已多日，對於她的確切行蹤和出逃方式，卻仍無法明確掌握，但鄰近的柬埔寨，卻對於傳聞中盈拉曾藉由該國向海外出逃一事，感到非常不高興，該國總理洪森（Hun Sen）已嚴正否認此事，並直指此為子虛烏有之事，根本未曾被證實。同時間，泰國政府也逐步加大國內警方的搜尋力度，並發文至海外190餘國，在撤銷盈拉本人的護照同時，請求這些國家協助搜捕這位前總理。
現年50歲、第四代泰國華人的盈拉，出生於清邁、祖籍廣東潮州，和兄長塔克辛一樣，擁有一個不常用的漢文姓名叫「丘英樂」。畢業於清邁大學、赴美國肯塔基州大學（Kentucky State University）攻讀政治學，取得碩士學位，返國後進入家族電信商AIS企業出任總裁，後轉為房地產商總裁。盈拉並未登記結婚，與伴侶阿努索·安莫查（Anusorn Amornchat）選擇事實婚姻，育有一子。2011年率領為泰黨（Phak Phur Thai）贏得下議院選舉，並由執政聯盟推舉為泰國首名女性總理。
原訂25日要出庭應訊的前總理盈拉，卻臨時稱病缺席，至今仍未有新的表態和出面的她，各種傳聞和謠言滿天飛，同黨高層更直接爆料，她早已離境前杜拜，並將隨她兄長塔克辛（Thaksin Chinnawat）一樣，最終遠赴英國，尋求政治庇護，也讓平息多時的泰國政壇，再次投下一枚震撼彈。
(中時電子報)
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