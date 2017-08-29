競選期通俄？川普曾洽談於莫斯科建大樓
美國總統川普（Donald Trump）上任後便遭通俄案醜聞纏身，雖然他一再否認指控，不過27日美國《華盛頓郵報》（The Washington Post）爆料，當時身為總統參選人的川普正在積極投身選舉之際，同一時間洽商一筆莫斯科房地產交易。
《華盛頓郵報》引述了內部消息與川普集團法律團隊紀錄，川普集團旗下公司曾簽署一份計畫在莫斯科興建一棟川普大樓的意向書(letter of intent)。指出川普企業曾在川普投入初選期間，與俄羅斯洽談房地產投資的相關業務，更有相關的往來郵件可作為佐證。
證據指出，川普集團曾在2015年下半年和2016年上半年期間在莫斯科尋求房地產投資的機會，打算在俄羅斯首都莫斯科建造一座川普大廈。
《華盛頓郵報》特別指出，在計畫取消之前，一名俄羅斯籍的房地產開發商賽特（Felix Sater）提到川普將可同時慶祝川普的勝選與達成房地產協議兩件事。還可讓讓俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）說些川普的「好話」。但計畫最終因為缺乏土地和許可證，被迫放棄，不過華郵表示這些紀錄近期內將呈交給立法部門的通俄案調查小組人員。
(中時電子報)
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