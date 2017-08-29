重返墨西哥灣？ 颶風哈維恐再次重創美國產油區
據美國大眾科學網（Popular Science）報導，以四級颶風直撲德州而去、目前造成5人死亡、數十萬戶無家可歸的颶風哈維（Hurricane Harvey），恐怕仍難擺脫其威脅，雖在登陸後大幅減弱，但美國國家氣象局（The National Weather Service）指出，從衛星雲圖研判，哈維恐將出現回馬槍路線，重返墨西哥灣（Gulf of Mexico）地區，這也意味著它將再次吸起豐富的水汽而茁壯，恐怕將再次重創德州等東南部產油區。同時官方也提醒德州當地居民，雖哈維現已降為熱帶氣旋，但其所帶來高達9兆加侖的降雨量和漲潮倒灌，仍將是一大隱患。
颶風，氣象上稱為「熱帶氣旋」，根據產生位置的不同，在太平洋海域稱為「颱風」、大西洋稱為「颶風」，而印度洋則是稱為氣旋風暴。和我們熟悉的颱風分級制度一樣，美國對於颶風也有自己的一套分級系統，稱為「薩菲爾-辛普森颶風等級」（Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale），共分為五級，數字愈大代表其強度和破壞力愈強。像是曾在2005年重創美國東南沿海各州的卡崔娜颶風（Hurricane Katrina），就是一個五級颶風，中心最高持續風速為每小時280公里、即便在登陸後，風速仍有每小時205公里，讓紐奧良（New Orleans）和密西西比河（Mississippi River）下游遭到摧毀性的破壞。
夾帶強風豪雨和強大破壞力的四級颶風哈維（Hurricane Harvey），是繼1961年卡拉颶風（Hurricane Carla）後，德州於56年後首次迎戰四級威力的颶風。也確實造成大城休士頓（Houston）等大片地區淹水和停電，也讓石油和天然氣井被迫停止開採。面對龐大的損失和威脅，美國總統川普（Donald Trump）也表示，他已責請國會緊急批准救援預算，並將盡快展開對德州地區的救援和復原動作。
(中時電子報)
60 Hours of #Harvey: This NOAA #GOES16 loop shows #HurricaneHarvey from 8:00 pm (EDT) on Aug. 24, 2017 through Noon today, August 28. pic.twitter.com/GXwUScu8ti— NOAA Satellites PA (@NOAASatellitePA) 2017年8月28日
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