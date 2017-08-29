北韓朝北海道射導彈 日本嚴重抗議、最強烈譴責

日本政府於6時14分透過各種網路社群發出「國民保護情報」，通知北韓發射飛彈的消息。(翻拍自手機)

韓國軍方指出，北韓是在上午5時57分左右(台北時間4時57分)，從平壤市朝東方試射彈道飛彈的，飛彈分離成3段，落在北海道襟裳岬東方約1180公里的太平洋上。

日本政府於6時14分透過各種網路社群發出「國民保護情報」指出，「飛彈通過，飛彈通過。剛才飛彈似通過這些地區的上空。若發現可疑物品，請絕對不要靠近，立刻聯絡警察及消防等。」並列出北海道及東北的各縣。

日本首相安倍晉三於6時20分過後，在首相官邸表示，「將立即蒐集情報進行分析」。

日本官房長官菅義偉則在記者會上表示，「將向北韓嚴重抗議，並以最強烈的表現堅決譴責北韓。」，且表示，目前確認日本國內未傳出受害。

(中時)