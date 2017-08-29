川普簽行政命令 同意軍備供警使用

允許軍方將剩餘的軍事裝備，提供給地方警察使用。(圖片取自美聯社)

美國總統川普周一（28日）簽署行政命令，恢復一個於歐巴馬總統時代被限制的計劃，允許軍方將剩餘的軍事裝備，提供給地方警察使用。有關計劃過往因擔心裝甲車及其他裝備會令與示威者產生衝突而被限制。

司法部長塞森（Jeff Sessions）周一在田納西州納許維爾（Nashville）出席美國警察同業大會時透露，川普已允許警察取得軍方裝備。他說：「新計劃將確保警隊可以取得需要用以執行職務的救命裝備發出強烈訊息，顯示我們不會允許犯罪活動、暴力及無法無天成為常態。」

川普簽行政命令，廢除歐巴馬時代對警察機構取得迷彩服、防彈背心、防暴盾、軍火彈藥和其他物品的限制。

(中時電子報)