世大運》詹詠然混雙退賽 謝淑薇大表不滿
文章來源：夢遊寫真人謝淑薇 Suwei Hsieh
詹詠然、詹皓晴28日下午摘得世大運女雙金牌後，詹詠然由於眩暈症發作決定退出當日與謝政鵬搭檔的混雙4強賽，引起政鵬姊姊謝淑薇的不滿。當晚謝淑薇在臉書抱怨，指出詹詠然是為了準備美網才臨陣脫逃。
「世大運開賽前三個月，我們就知道一定會卡到美網。不只弟弟放棄了美網，凱貞也退出這次美網的賽事，專心備戰難得在家鄉舉辦的賽事。報名前，弟弟也跟教練團建議了幾次，要與凱貞在混雙出戰，因為詹的行程，她絕對會棄賽。教練團回覆我們說；詹拍胸脯保證會完賽。」
謝淑薇說謝政鵬原本要與張凱貞搭檔，指責詹豈能以身體不適為藉口。「我的弟弟即使前天在醫院吊點滴六個小時，還咳血，還是來到球場準備好，出戰。」
連日天氣炎熱，男單的李冠毅也因左腿抽筋放棄8強戰，送醫後被診斷出熱衰竭。詹詠然在女雙4強戰時因剛從美國回來不耐酷暑，打完首盤休息時不慎跌倒，造成頭暈。
聽到詹詠然退賽時，謝政鵬當場臉色鐵青，謝淑薇則認為詹的中暑太過巧合。「中暑（暈眩症）真的很嚴重，所以可以雙打打完，立馬趕飛機走了。」詹詠然賽後接受治療而缺席記者會，詹皓晴也已飛往紐約備戰美網。
詹詠然今年女雙打得很順，她與辛吉絲的搭檔20日才在辛辛那提女雙擊敗謝淑薇和妮可列斯古奪下冠軍，詹詠然與辛吉絲今年6度闖決賽都奪冠，篤定進入WTA年終總決賽。
(中時電子報)
關鍵字：世大運
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