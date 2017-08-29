著眼龐大訂單 F-18「超級大黃蜂」有望在印度製造？

美國海軍主力艦載機之一：F-18「超級大黃蜂」戰機。（圖/美國海軍）

據印度經濟時報（Economic Times）報導，繼傳出洛克希德馬丁（Lockheed Martin）有意讓F-16戰機（F-16 Fighting Falcon）在印度生產，如今又有一間國防武器商有可能加入「印度製造」行列，傳聞為爭取印度海軍57架多功能戰機的訂單，波音（Boeing）有可能同意讓當前美國海軍主力艦載機- F-18「超級大黃蜂」戰機（F/A 18 Super Hornet），赴印度當地生產製造。波音F-18項目副總裁丹吉利安（Dan Gillian）表示，「我們不只輸出，同時也是協助印度強化自身國防工業，我相信，F-18的組裝製造，將能讓引領當地航空業，往下一代戰機發展。」

現役的「大黃蜂」F-18戰機，是美軍在1970年代由已併入波音的麥克唐納-道格拉斯公司（McDonnell Douglas）研發製造，屬於多功能用途的航空母艦艦載機。成功大舉外銷的F-18戰機，如今已有6種衍生機型，是美國海軍與多國軍方現役的主力戰機。而F/A-18E「超級大黃蜂」戰鬥機，是波音根據舊型F-18戰機改良，從1999年開始投入服役，目前主要集中在美國海軍各航母。

於船艦甲板上待命的F-18「超級大黃蜂」戰機。（圖/波音官網）

亟欲擴張軍備、以強化其在區域內領導地位的印度，近年來四處砸錢購買武器設備，加上其快速成長的龐大人口，也成為各家國防武器商的兵家必爭之地。波音除了有意爭取印度海軍的訂單外，更同時大力遊說其軍方，將現有老舊的米格21型戰機（MiG 21）替換，副總裁丹吉利安表示，我們對印度市場很信心，也相信能帶給他們最好的條件：在當地設新穎的工廠、並出現「印度製造」的F-18戰機。

(中時電子報)