著眼龐大訂單 F-18「超級大黃蜂」有望在印度製造？
據印度經濟時報（Economic Times）報導，繼傳出洛克希德馬丁（Lockheed Martin）有意讓F-16戰機（F-16 Fighting Falcon）在印度生產，如今又有一間國防武器商有可能加入「印度製造」行列，傳聞為爭取印度海軍57架多功能戰機的訂單，波音（Boeing）有可能同意讓當前美國海軍主力艦載機- F-18「超級大黃蜂」戰機（F/A 18 Super Hornet），赴印度當地生產製造。波音F-18項目副總裁丹吉利安（Dan Gillian）表示，「我們不只輸出，同時也是協助印度強化自身國防工業，我相信，F-18的組裝製造，將能讓引領當地航空業，往下一代戰機發展。」
現役的「大黃蜂」F-18戰機，是美軍在1970年代由已併入波音的麥克唐納-道格拉斯公司（McDonnell Douglas）研發製造，屬於多功能用途的航空母艦艦載機。成功大舉外銷的F-18戰機，如今已有6種衍生機型，是美國海軍與多國軍方現役的主力戰機。而F/A-18E「超級大黃蜂」戰鬥機，是波音根據舊型F-18戰機改良，從1999年開始投入服役，目前主要集中在美國海軍各航母。
亟欲擴張軍備、以強化其在區域內領導地位的印度，近年來四處砸錢購買武器設備，加上其快速成長的龐大人口，也成為各家國防武器商的兵家必爭之地。波音除了有意爭取印度海軍的訂單外，更同時大力遊說其軍方，將現有老舊的米格21型戰機（MiG 21）替換，副總裁丹吉利安表示，我們對印度市場很信心，也相信能帶給他們最好的條件：在當地設新穎的工廠、並出現「印度製造」的F-18戰機。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。