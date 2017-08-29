豪奢食材「感人價」 西華TOSCANA新菜單好療癒

台北西華飯店〈TOSCANA〉義大利餐廳推出全新菜單，有5種南歐肉腸與5腿的〈綜合冷肉盤〉一份僅要價520元，平價奢華、挑逗味蕾。（攝影／姚舜）

西華飯店自製南歐肉腸與薩拉米，刻意降低鹹度，且口感亦較濕潤，並可按客人要求厚切。（攝影／姚舜）

熱那亞式臘腸（genova)）所用豬肉是曾得過「神農獎」的「優酪豬」的五花肉和腿肉，並刻意降低了肉腸中的鹽份。（攝影／姚舜）

〈TOSCANA〉主廚徐正育為搭配肉腸而做的醃漬小菜，形色味皆很誘人。（攝影／姚舜）

以義式漬菜和各式蔬菜與起司搭配的沙拉，形色繽紛、味道誘人。（攝影／姚舜）

西華〈TOSCANA〉義大利餐廳新菜單，引進1至3年熟成的義大利帕瑪森起司，其中3年熟成的表面可看到「鹽晶」。（攝影／姚舜）

西華〈TOSCANA〉本季有3款經典義大利麵可以現刨陳年乳酪提味，且想刨多少就刨多少，非常過癮。（攝影／姚舜）

〈漁夫沙丁魚義大利麵〉麵上的沙丁魚來自西班牙，味道不會死鹹，炒麵的高湯是用整尾魚和蝦、蟹與大量蔬菜熬製，故味道鮮香微甘。（攝影／姚舜）

〈波隆納肉醬千層麵〉的肉醬是用蔬菜高湯與牛、豬絞肉分別炒製後再加入帕瑪火腿增加鹹香後再混合燉煮，且千層麵的麵體口感完全Aldente，非常值得一試。（攝影／姚舜）

〈托斯卡尼漢堡〉的內餡不是絞肉作的漢堡排，而是整塊肋眼牛排，並搭配了帕瑪森起司與帕瑪火腿和芝麻葉，是頂級味覺與口感享受。（攝影／姚舜）

用黑色鑄鐵鍋盛裝的〈米蘭式燴牛膝〉，開蓋噴香、牛膝膠質化口，服務人員代客分切好搭配〈米蘭燉飯〉出菜。（攝影／姚舜）

談到義大利美食，不能漏了帕瑪火腿（Prosciutto di Parma）和各式各樣的薩拉米（salami)。還有那「隨便刨在Pasta或Pizza上，就讓美味立馬升級」，且被全球食家饕客公認為「起司之王」的帕瑪森乳酪（Parmigiano-Reggiano）。這些氣味濃郁、味道鹹香的歐陸頂級食材，挑逗了無數食客味蕾、也撫慰了許多吃貨腹中的饞蟲，何等療癒啊！

也就是因為上述食材膾炙人口，讓許多嗜吃懂吃的食饕魂牽夢繫，台北西華飯店的〈TOSCANA〉義大利餐廳在成功的以〈美國乾式熟成牛排〉，在高端牛排市場建立領導品牌形象地位後，決定為餐廳找回「義大利魂」，除新菜單上盡是經典義大利經典菜餚，並平價推出自家祕製的帕瑪火腿和各式薩拉米，更採購引進1至3年熟成的帕瑪森起司，現刨給點用經典義大利麵的食客享用，且「想吃多少就刨多少」，非常闊氣。

歐洲正在流行的Bistromony時興由主廚DIY自製燻肉、臘腸或火腿，搭配醃漬橄欖、番茄或糖漬水果給客人享用，一方面展現廚藝，另一方面也能更貼近客人想要的口味。而西華飯店〈TOSCANA〉也搭上了這班食尚列車，新菜單中〈綜合冷肉盤〉中的義式熟火腿（Motadella)、西班牙臘腸（chorizo)、熱那亞式臘腸（genova)、米蘭式臘腸（milano)，以及義大利生火腿（prosciutto)等薩拉米或臘腸，都是由主廚「小徐師傅」徐正育提供食譜配方，再請專業廚房生產製作，創觀光飯店以ODM方式自製薩拉米與肉腸先例。

〈TOSCANA〉獨家祕製的肉腸或火腿有幾個特色賣點：

1.使用的豬肉是得過《神農獎》的「優酪豬」梅花肉，這種豬是照著歐洲飼養技術飼養，飼料中加了優酪乳，故免疫力強且肉質中帶著清香。

2．歐洲傳統肉腸或薩拉米的味道較鹹，通常鹽份比例約為5%，香則香矣，有些人會擔心鹽份過重影響健康。徐正育的配方則將鹽份降到只有3.5%左右，故濃郁依舊，味道則沒那麼「死鹹」。

3.與歐洲進口的肉腸或燻肉相比，西華〈TOSCANA〉自家祕製的肉腸與薩拉米，質地濕潤，口感柔滑細緻。

而最讓人見獵心喜的是，不少餐廳供應的義式冷肉盤，要價動輒破千元，其至一份近2000元的亦所在多有。而〈TOSCANA〉新菜單上的〈義式綜合冷肉盤〉，內有義式熟火腿（Motadella)、西班牙臘腸（chorizo)、熱那亞式臘腸（genova)、米蘭式臘腸（milano)，以及義大利生火腿（prosciutto）等5種肉，每種肉各4片，且另外配有醃漬小洋蔥或番茄與橄欖，一份只要520元，吃貨看到此價位「應該會感動到流淚」。

〈TOSCANA〉引進的3款如車輪形狀的義大利「帕瑪森乳酪」，除熟成1至3年，並分別有義大利的「D.O.P.」官方認證。D.O.P.三字指的是「Denominazione di origine protetta」，意指「立法保護的食源產區認證」。而取得D.O.P.認證的「帕馬森起司」須使用在地酪農生產的生乳，且只能用鮮草與新鮮飼料餵食乳牛，不得以發酵後的飼料餵養乳牛，以確保牛乳品質。更重要的是生產過程中，每一輪帕馬森起司都至少須經過12個月的熟成期，所以價格非常昂貴。經過3年熟成、表面有「鹽晶」者，更是稀罕珍貴。

〈TOSCANA〉可以任客人現刨的3款經典義大利麵，徐正育都又分別加入了巧思強化風味與口感，如〈番茄羅勒義大利麵 〉的番茄醬汁除了牛番茄再加入小番茄，提升酸度。而〈波隆那番茄肉醬手工寬麵 〉則除了牛肉、豬肉，又加入帕瑪火腿，使味道更鹹香濃郁。〈燻肉奶油蛋黃起司醬水管麵〉則不加一滴鮮奶油。純粹調和蛋、高湯及牛奶，用蛋液煮出滑順醬汁。

徐正育為〈TOSCANA〉餐廳「強勢回魂」設計推出的本季新菜還有：不用漢堡排而用整塊肋眼牛排入餡的〈托斯卡尼肋眼漢堡〉、以根莖類食蔬共拌的〈皮蒙特沙拉〉，以及〈漁夫沙丁魚義大利麵〉，每一道都「非常義大利」，且每一道味道都很濃郁醇厚。目的就是要提醒大家不要忘記，〈TOSCANA〉可是一家五星級義大利餐廳。

(工商)