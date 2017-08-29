8月29日各報頭版要聞

《中國時報》焦點要聞

●分級醫療破功 部分負擔增百元 急診仍人滿為患

為紓解各醫學中心急診室人滿為患，健保署今年4月將輕症病人赴醫學中心掛急診的部分負擔調高100元，希望「以價制量」引導病人分級醫療，但新制上路至今，根據統計，6月輕症病患掛急診的人數不減反增，和去年同期比較成長4.1％，急診分級醫療實施不到3個月，宣告破功。

●陸印握手言和 鞏固亞洲世紀

陸印結束洞朗對峙，象徵著世界政治中心持續移向亞洲，陸印和睦發展更加鞏固了「亞洲世紀」！這樣的結果，對親美日遠陸的蔡英文政府勢必面對更大的壓力，北京將更能騰出手來壓制台獨。

●黑白對弈人生 謝依旻拚突圍

日本圍棋界的翹楚謝依旻不斷刷新日本女子圍棋界的紀錄。她一路過關斬將，拿下累計26個頭銜，引起眾人羨慕的眼光，聽她娓娓道出自己的圍棋人生時，便能體會出「成功絕非偶然的」。

《蘋果日報》焦點要聞

●詹氏姊妹 中暑拼出金

2017台北世界大學運動會，台灣添第18金！昨在網球女子雙打金牌戰，詹詠然、詹皓晴姊妹攜手合作，不畏高溫雖一度中暑傷停，最終仍以直落二擊敗泰國，拿下網球首金，本屆世大運將於明天閉幕，今天台灣在網球、羽球及桌球仍有多項搶金機會，可望超越20金，熱情球迷可把握最後一天，到場為台灣健兒打氣加油。

●反年改聯盟 內訌解散 6千警護閉幕式

世大運閉幕式維安升級！「2017臺北世界大學運動會」閉幕典禮將於明晚舉行，為避免再發生開幕式的脫序行為，警方動員6000名警力在台北體育園區及周邊架設3道管制線，加強安全通道縱深，並增設7個管制站，誓言嚴正執法，讓閉幕式圓滿。反年改團體爆內訌，監督年改聯盟召集人黃耀南昨宣布聯盟「即日起解散」。公務人員協會理事長李來希則宣稱另組「錯誤政策受害人聯盟」。

●李宗瑞翻版 富少偷拍15女 藏300G性愛片

李宗瑞翻版！桃園巿一名富少，偷拍自己與前女友、應召女的性愛過程，還將這些影片註記日期建檔，偷拍影片高達三百ＧＢ，其中至少有十五名女性入鏡；警方也查獲他將學姊和其男友性愛影片po網及毒品，全案依妨害秘密及毒品罪嫌送辦，警方將另調查這十五名女子以釐清案情。

《聯合報》焦點要聞

《聯合報》焦點要聞

●女籃／陳晏宇飆34分 中華退俄摘銅

克服第二節最多十七分的落後，中華女籃隊昨天在世大運銅牌戰演出漂亮逆轉勝，以八十一比六十六擊退有兩公尺長人坐鎮的俄羅斯隊，在上萬球迷歡呼中留下銅牌，賽後女將們更在場中大跳「抖肩舞」，感謝球迷一路支持。

●仿紐約洋基隊奪冠 台灣英雄後天繞行北市

我國世大運代表隊在今年台北世大運表現亮眼，為了讓我國運動好手接受全民歡呼，教育部體育署及台北市政府將於閉幕式隔天舉辦「台灣英雄大遊行」，遊行隊伍將從總統府出發，沿路繞行北市主要幹道，終點在台北市政府。

●官方：問題蛋已完成通路下架

芬普尼蛋引發食安問題，農委會與食藥署組成的跨部會小組統計，昨已完成全部通路下游回收，昨再自通路端回收約十七萬顆蛋，總計此次有四十四家蛋雞場不合格，不合格的場比率約占百分之三，共回收封存九點三萬公斤、約一五五萬顆蛋。

《自由時報》焦點要聞

《自由時報》焦點要聞

●高教彈薪 8年發出144億 每年約9000人次加薪 優秀教授年薪可逾300萬

我國大學教師薪水常被質疑偏低而有出走潮，教育部計畫推「玉山計畫」加薪搶人、留人；但教育部最新統計曝光顯示，政府自九十九年開放大學推動「彈性薪資」制度，早已展開加薪潮，只要通過學校評選，一年約有九千多人次、迄今至少兩成公私立大學教師都已有「加薪」，每月加薪額度從數千到八、九萬元不等，有特聘教授每月加薪逾十萬元，月收入可逾二十多萬元，也有副教授因彈薪收入翻倍。

●世大運奪牌繞場沒披旗 我方過度自我設限

台灣隊在世大運表現亮眼，但每當台灣健兒歡喜奪牌，都未披著我國代表團旗幟大專體總會旗繞場慶祝，與他國選手高舉國旗形成強烈對比，我國因「奧會模式」，競技場上僅能使用大專體總會旗，不料此次連會旗也消失，朝野立委均認為「我方自我限縮太多」；不過立委們也坦言，會旗之於選手和觀眾缺乏認同感。

●國民黨不動產 多處免繳地價稅

國民黨不動產爭議一籮筐。國民黨握有龐大不動產，在過去數十年一黨獨大時期，竟以兩紙函釋，就享受免繳房屋稅、地價稅等優惠，直至二○○七年扁政府廢止相關函釋，才將是否減免稅金交由地方政府裁量。然而根據去年國民黨繳交地價稅情形顯示，仍有部分縣市政府未對國民黨課徵一毛錢地價稅，行政院黨產會已對此著手瞭解。

※編按：不同報之相同、相關新聞不會重複列入此篇

(中時電子報)