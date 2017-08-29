8月29日各報頭版要聞

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8月29日各報頭版要聞
8月29日各報頭版要聞
焦點要聞
《中國時報》焦點要聞

●分級醫療破功 部分負擔增百元 急診仍人滿為患

為紓解各醫學中心急診室人滿為患，健保署今年4月將輕症病人赴醫學中心掛急診的部分負擔調高100元，希望「以價制量」引導病人分級醫療，但新制上路至今，根據統計，6月輕症病患掛急診的人數不減反增，和去年同期比較成長4.1％，急診分級醫療實施不到3個月，宣告破功。

●陸印握手言和 鞏固亞洲世紀

陸印結束洞朗對峙，象徵著世界政治中心持續移向亞洲，陸印和睦發展更加鞏固了「亞洲世紀」！這樣的結果，對親美日遠陸的蔡英文政府勢必面對更大的壓力，北京將更能騰出手來壓制台獨。

●黑白對弈人生 謝依旻拚突圍

日本圍棋界的翹楚謝依旻不斷刷新日本女子圍棋界的紀錄。她一路過關斬將，拿下累計26個頭銜，引起眾人羨慕的眼光，聽她娓娓道出自己的圍棋人生時，便能體會出「成功絕非偶然的」。

焦點要聞
《蘋果日報》焦點要聞

●詹氏姊妹 中暑拼出金

2017台北世界大學運動會，台灣添第18金！昨在網球女子雙打金牌戰，詹詠然、詹皓晴姊妹攜手合作，不畏高溫雖一度中暑傷停，最終仍以直落二擊敗泰國，拿下網球首金，本屆世大運將於明天閉幕，今天台灣在網球、羽球及桌球仍有多項搶金機會，可望超越20金，熱情球迷可把握最後一天，到場為台灣健兒打氣加油。

●反年改聯盟 內訌解散 6千警護閉幕式

世大運閉幕式維安升級！「2017臺北世界大學運動會」閉幕典禮將於明晚舉行，為避免再發生開幕式的脫序行為，警方動員6000名警力在台北體育園區及周邊架設3道管制線，加強安全通道縱深，並增設7個管制站，誓言嚴正執法，讓閉幕式圓滿。反年改團體爆內訌，監督年改聯盟召集人黃耀南昨宣布聯盟「即日起解散」。公務人員協會理事長李來希則宣稱另組「錯誤政策受害人聯盟」。

●李宗瑞翻版 富少偷拍15女 藏300G性愛片

李宗瑞翻版！桃園巿一名富少，偷拍自己與前女友、應召女的性愛過程，還將這些影片註記日期建檔，偷拍影片高達三百ＧＢ，其中至少有十五名女性入鏡；警方也查獲他將學姊和其男友性愛影片po網及毒品，全案依妨害秘密及毒品罪嫌送辦，警方將另調查這十五名女子以釐清案情。

焦點要聞
《聯合報》焦點要聞
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《聯合報》焦點要聞

●女籃／陳晏宇飆34分 中華退俄摘銅

克服第二節最多十七分的落後，中華女籃隊昨天在世大運銅牌戰演出漂亮逆轉勝，以八十一比六十六擊退有兩公尺長人坐鎮的俄羅斯隊，在上萬球迷歡呼中留下銅牌，賽後女將們更在場中大跳「抖肩舞」，感謝球迷一路支持。

●仿紐約洋基隊奪冠 台灣英雄後天繞行北市

我國世大運代表隊在今年台北世大運表現亮眼，為了讓我國運動好手接受全民歡呼，教育部體育署及台北市政府將於閉幕式隔天舉辦「台灣英雄大遊行」，遊行隊伍將從總統府出發，沿路繞行北市主要幹道，終點在台北市政府。

●官方：問題蛋已完成通路下架

芬普尼蛋引發食安問題，農委會與食藥署組成的跨部會小組統計，昨已完成全部通路下游回收，昨再自通路端回收約十七萬顆蛋，總計此次有四十四家蛋雞場不合格，不合格的場比率約占百分之三，共回收封存九點三萬公斤、約一五五萬顆蛋。

焦點要聞
《自由時報》焦點要聞
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《自由時報》焦點要聞

●高教彈薪 8年發出144億 每年約9000人次加薪 優秀教授年薪可逾300萬

我國大學教師薪水常被質疑偏低而有出走潮，教育部計畫推「玉山計畫」加薪搶人、留人；但教育部最新統計曝光顯示，政府自九十九年開放大學推動「彈性薪資」制度，早已展開加薪潮，只要通過學校評選，一年約有九千多人次、迄今至少兩成公私立大學教師都已有「加薪」，每月加薪額度從數千到八、九萬元不等，有特聘教授每月加薪逾十萬元，月收入可逾二十多萬元，也有副教授因彈薪收入翻倍。

●世大運奪牌繞場沒披旗 我方過度自我設限

台灣隊在世大運表現亮眼，但每當台灣健兒歡喜奪牌，都未披著我國代表團旗幟大專體總會旗繞場慶祝，與他國選手高舉國旗形成強烈對比，我國因「奧會模式」，競技場上僅能使用大專體總會旗，不料此次連會旗也消失，朝野立委均認為「我方自我限縮太多」；不過立委們也坦言，會旗之於選手和觀眾缺乏認同感。

●國民黨不動產 多處免繳地價稅

國民黨不動產爭議一籮筐。國民黨握有龐大不動產，在過去數十年一黨獨大時期，竟以兩紙函釋，就享受免繳房屋稅、地價稅等優惠，直至二○○七年扁政府廢止相關函釋，才將是否減免稅金交由地方政府裁量。然而根據去年國民黨繳交地價稅情形顯示，仍有部分縣市政府未對國民黨課徵一毛錢地價稅，行政院黨產會已對此著手瞭解。

※編按：不同報之相同、相關新聞不會重複列入此篇

(中時電子報)

關鍵字：分級醫療洞朗謝依旻世大運詹詠然詹皓晴反年改李宗瑞陳晏宇芬普尼國民黨
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