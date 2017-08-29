東芝出售半導體子公司 可望月底與威騰簽約

東芝與合作方美國半導體大廠威騰電子(WD)的半導體記憶體子公司「東芝記憶體」的出售談判已進入最終協調階段。兩家公司正持續協商有關新公司經營的干預程度等條件，若能達成協議即可簽約。

《每日新聞》報導，威騰提議，先接手1500億日圓能轉成普通股的公司債，暫不持有表決權，由美國投資基金「KKR」和日本官民基金「產業革新機構」、日本政策投資銀行各出資3000億日圓。

東芝仍保留1000億至2000億日圓的出資以維持影響力。三井住友銀行、瑞穗銀行、三菱東京UFJ銀行以融資的形式提供共7000億日圓的貸款，即由「美日聯合」陣營籌措約2兆日圓左右的資金。

威騰為了較容易通過相關各國「反壟斷法」的審查，暫時不持有表決權，也不參與公司經營，但是將來股份轉換時，希望能將表決權的比率提高到東芝之上。東芝的出資額將成為矚目的焦點。

共同社報導，威騰執行長米里根（Steve Milligan）在與東芝的最高層會談中將敲定細節內容。威騰答應撤銷訴訟，東芝希望能在31日在董事會上正式決定簽訂協議並對外公布。

(中時)