破壞軍公教形象 朱學恆酸李來希：最強吸仇恨王

中華民國全國公務人員協會理事長李來希。（本報資料照片）

全國公務人員協會理事長李來希日前接受訪問提及年改，他說他個人一個月約少3.7萬，但這社會不應該敵視賺得多的人，要按制度走，否則社會就沒有向上的動力。對此，知名評論家朱學恆諷刺表示李每天都在舉手之勞隨手破壞軍公教形象，「真是我這輩子看過最強的吸仇恨之王」。

李來希日前接受蘋果日報專訪，他說年改後他個人一個月約少3.7萬元，但他認為不是錢多錢少的問題，他說年改要按制度走，若賺多要被敵視，就沒有向上進步力。李來希說，年輕人身體健康好，所得會往上提升，退休金會按所得高低而來，「不去看軍公教加多少錢，若是正常國家就不會這樣比較，若你用來希的薪水跟郭台銘、張忠謀比，我就是窮人啊！」

對此，朱學恆諷刺表示「以前犧牲自己保護國家，現在犧牲國家保護自己，來希真是我這輩子看過最強的吸仇恨之王」。他說李來希每天都在舉手之勞隨手破壞軍公教形象，「有這種盟友還需要敵人嗎?」

網友則回應表示「來希兄，你要不要跟我勞工階級的比一下薪水？枉費我在替你們軍公教報不平！」、「犧牲到自己的利益就不可以 如果今天犧牲的不是他或許他就無所謂了 」、「國家好像欠他的，全國勞動者也欠你嗎？」、「依照他這句話的講法怎麼比都一樣是窮人！」、「破壞軍工教人員的涵養」、「真是豬隊友」、「需要國家養他一輩子」。

(中時電子報)