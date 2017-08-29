破壞軍公教形象 朱學恆酸李來希：最強吸仇恨王
全國公務人員協會理事長李來希日前接受訪問提及年改，他說他個人一個月約少3.7萬，但這社會不應該敵視賺得多的人，要按制度走，否則社會就沒有向上的動力。對此，知名評論家朱學恆諷刺表示李每天都在舉手之勞隨手破壞軍公教形象，「真是我這輩子看過最強的吸仇恨之王」。
李來希日前接受蘋果日報專訪，他說年改後他個人一個月約少3.7萬元，但他認為不是錢多錢少的問題，他說年改要按制度走，若賺多要被敵視，就沒有向上進步力。李來希說，年輕人身體健康好，所得會往上提升，退休金會按所得高低而來，「不去看軍公教加多少錢，若是正常國家就不會這樣比較，若你用來希的薪水跟郭台銘、張忠謀比，我就是窮人啊！」
對此，朱學恆諷刺表示「以前犧牲自己保護國家，現在犧牲國家保護自己，來希真是我這輩子看過最強的吸仇恨之王」。他說李來希每天都在舉手之勞隨手破壞軍公教形象，「有這種盟友還需要敵人嗎?」
網友則回應表示「來希兄，你要不要跟我勞工階級的比一下薪水？枉費我在替你們軍公教報不平！」、「犧牲到自己的利益就不可以 如果今天犧牲的不是他或許他就無所謂了 」、「國家好像欠他的，全國勞動者也欠你嗎？」、「依照他這句話的講法怎麼比都一樣是窮人！」、「破壞軍工教人員的涵養」、「真是豬隊友」、「需要國家養他一輩子」。
(中時電子報)
文章來源：朱學恒的阿宅萬事通事務所臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。