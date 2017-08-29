蔡政府教育制度 洛杉基：養出更多無腦高中生
高中國文課綱草案大砍文言文比例，由原本的45％到55％降為每學期以30％為上限，必讀古文由20篇降為10或15篇限，引起爭議。教育部27日召開課審大會，由於來不及討論，此事將留待9月再審議。另外，參與課綱審議的學生委員、靜宜大學學生林致宇，自曝遭到恐嚇。而自由作家洛杉基質疑，蔡政府是否故意讓綠衛兵負責翻轉台灣的教育制度，以便可以培養出更多無腦高中生？
由於林致宇曾在臉書分享媒體報導，「他認為，過去太多歌頌唐宋古文八大家，都只是在『造神』，文章傳遞的思想並非現代社會所需要，更有可能傳遞封建、保守、古板的思想，不能以『有名』或『主流』選擇文章，重點是如何培養學生對文章的分析、素養、思想。」日前林遭恐嚇，似乎與他近日國文課綱言論有關。一通話對方就狂飆三字經，已報警處理。
臉書粉絲團「靠北民進黨」26日曾對林致宇新聞發言「連高中都沒畢業，學測聽說才四十幾分，居然可以審課綱，鬼進黨果真是專找小鬼抓藥單。」
洛杉基則質疑「蔡政府讓一個指考只有四十分、成天翹課的壞學生負責審核高中課綱。這跟讓一個嗜酒成性的酒鬼，參與審核酒駕防制條例一樣，簡直是請鬼拿藥單！蔡政府是否故意讓綠衛兵負責翻轉台灣的教育制度，以便可以培養出更多無腦高中生？」。
(中時電子報)
文章來源：洛杉基 臉書
文章來源：靠北民進黨 臉書
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