世大運貶郝揚柯 羅智強：感謝何必分藍綠？

台北世大運辦得成功，網路傳出「貶郝揚柯」的聲音。前總統府副秘書長羅智強認為，感謝何必分藍綠？圖為2014年12月2日，郝龍斌（右）與柯文哲會面。（報系資料照 陳振堂攝）

台北市大運開低走高，一開始外界不看好，但中華隊表現亮眼，屢屢演出驚奇；賽會各項安排，也獲得外國選手高評價，認為規格不輸奧運。前市長郝龍斌在臉書談當時申辦世大運的過程，有網友認為世大運成功應歸功柯文哲，大讚「幸好是柯P辦世大運！」。

不過並非所有人都認同這種說法。前總統府副秘書長羅智強就認為，感謝何必分藍綠？

這次柯文哲市長世大運辦得亮眼是事實，做得好的就肯定，但郝龍斌前市長成功爭取世大運也是事實，何必分黨派？為什麼不能二者皆肯定呢？

羅智強說，執政，一定是既乘前人的涼，也要種樹給後人。郝市府團隊爭取到世大運在台北舉辦。而柯市府讓世大運辦得熱鬧風光，也同樣應給予掌聲。當然，更讓大家感動與感謝的，自然是在場上揮汗努力，為國爭光的選手們。

羅智強說，世大運舉辦順利，前後市府皆有努力，選手國人都獲光采，皆予感謝與感恩，不是才顯大方嗎？

對於一些網友不斷的釋放「還好是柯文哲辦世大運，如果是郝龍斌辦的話，如何如何…」帶風向，羅智強說：

1．如果不是郝龍斌爭取在前，這個「問題」，根本沒意義，因為不會有「還好是柯文哲辦得」這種事發生。

2．也不要太健忘，郝龍斌任內辦的聽奧和花博，也是辦得有聲有色，更重要的是，他不忘感謝前人的申辦，讓他「有機會」辦得有聲有色。

3．真的拜託，墊高柯文哲我可以理解，但何必用踐踏前市長的方式呢？更何況這個世大運是前市長爭取來的。

(中時電子報)