世大運貶郝揚柯 羅智強：感謝何必分藍綠？
台北市大運開低走高，一開始外界不看好，但中華隊表現亮眼，屢屢演出驚奇；賽會各項安排，也獲得外國選手高評價，認為規格不輸奧運。前市長郝龍斌在臉書談當時申辦世大運的過程，有網友認為世大運成功應歸功柯文哲，大讚「幸好是柯P辦世大運！」。
不過並非所有人都認同這種說法。前總統府副秘書長羅智強就認為，感謝何必分藍綠？
這次柯文哲市長世大運辦得亮眼是事實，做得好的就肯定，但郝龍斌前市長成功爭取世大運也是事實，何必分黨派？為什麼不能二者皆肯定呢？
羅智強說，執政，一定是既乘前人的涼，也要種樹給後人。郝市府團隊爭取到世大運在台北舉辦。而柯市府讓世大運辦得熱鬧風光，也同樣應給予掌聲。當然，更讓大家感動與感謝的，自然是在場上揮汗努力，為國爭光的選手們。
羅智強說，世大運舉辦順利，前後市府皆有努力，選手國人都獲光采，皆予感謝與感恩，不是才顯大方嗎？
對於一些網友不斷的釋放「還好是柯文哲辦世大運，如果是郝龍斌辦的話，如何如何…」帶風向，羅智強說：
1．如果不是郝龍斌爭取在前，這個「問題」，根本沒意義，因為不會有「還好是柯文哲辦得」這種事發生。
2．也不要太健忘，郝龍斌任內辦的聽奧和花博，也是辦得有聲有色，更重要的是，他不忘感謝前人的申辦，讓他「有機會」辦得有聲有色。
3．真的拜託，墊高柯文哲我可以理解，但何必用踐踏前市長的方式呢？更何況這個世大運是前市長爭取來的。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。