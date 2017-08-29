美網》為何綽號叫「山羊」？費德勒妙答球迷
瑞士天王費德勒在美網賽前記者會被一位小球迷提問：「請問瑞士是不是很酷？那裡沒有太多畜牧業吧，為何大家都稱呼你是『山羊』(The GOAT)？」現場記者哄堂大笑，費德勒也藉機展現他的親和力。
費德勒說：「我不知道耶，有些球迷這樣叫我，但我可不會如此自稱。但瑞士確實有很多家畜，當然也包括山羊。」The GOAT就是The Greatest of All Time(史上最偉大)的縮寫，籃壇的麥可喬丹很早就獲得這個稱號，在網壇來說，這個人當之無愧是費德勒，不過他卻謙虛表示「我可不會如此自稱」。
小球迷接著問，能否請費德勒再戰10年？因為他成年後想與費德勒交手。費德勒笑答：「到時候你打進職業賽，我保證會復出回來跟你打的，好嗎？」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。