美網》為何綽號叫「山羊」？費德勒妙答球迷

男網天王費德勒被許多球迷視為「山羊」。(美聯社資料照)

瑞士天王費德勒在美網賽前記者會被一位小球迷提問：「請問瑞士是不是很酷？那裡沒有太多畜牧業吧，為何大家都稱呼你是『山羊』(The GOAT)？」現場記者哄堂大笑，費德勒也藉機展現他的親和力。

費德勒說：「我不知道耶，有些球迷這樣叫我，但我可不會如此自稱。但瑞士確實有很多家畜，當然也包括山羊。」The GOAT就是The Greatest of All Time(史上最偉大)的縮寫，籃壇的麥可喬丹很早就獲得這個稱號，在網壇來說，這個人當之無愧是費德勒，不過他卻謙虛表示「我可不會如此自稱」。

小球迷接著問，能否請費德勒再戰10年？因為他成年後想與費德勒交手。費德勒笑答：「到時候你打進職業賽，我保證會復出回來跟你打的，好嗎？」

(中時電子報)