案情大逆轉！小三刪光「常威」出軌短訊、摸腿照

小三刪光鄒兆龍出軌證據。(圖／翻攝自微博)

「常威」鄒兆龍近日遭指控劈腿，小三還曝光摸腿照、語音訊息為證，不過現案情出現變化，爆料網友把所有內容刪光，留下2句話，給外界留下很多想像空間。

鄒兆龍不僅被爆灌醉女方硬上，甚至還替小三手洗內褲，小三更透露兩人睡在一起少說有150天，不過後來發現甚至還有小四、小五、小六的存在，才知道他連劈多人，因為鄒兆龍的自私才選擇跳出來說話，不過鄒兆龍經紀人否認這些爆料，並說已經交給律師和相關部門處理。

現案情出現大逆轉，女網友清空所有照片、文字和語音訊息，僅留下「沒有任何協商，得饒人處且饒人」2句話，她曾說只有對方道歉，就會清空微博，網友也猜測她應該已經平復不少，放下恩怨了。

(中時電子報)