「恨鐵不成鋼」徐展元喊話台灣隊：等到那天沒人理……

徐展元播報風格偏於激烈，常引起球迷討論。(圖/徐展元臉書、Youtobe)

世大運棒球賽台灣隊全場靠著16次三振，以7:1力退戰鬥民族俄羅斯，順利拿下第五名，而擔綱球評的徐展元，對比之前轉播賽事的熱血模樣，昨天情緒相較趨於冷靜，但過程中仍感受出對台灣隊未來的擔憂。

徐展元昨天在臉書預告傳播賽事，原本播報風格就偏於激烈，加上日前台韓大戰，台灣隊失誤連連導致落敗，也讓他一度哽咽撂出重話，可說是引起不少網友討論，對此他則解釋這次世大運在台灣舉行，對於中華棒球隊的表現，大家都是「愛之深、責之切」、「恨鐵不成鋼」，在台灣「棒球」是最能凝聚民心士氣的運動，「同仇敵愾也是一種幸福」，是全民都有共同的想望，最後也不忘鼓勵打氣，「台灣的棒球還是得繼續走下去，努力向前衝啊」，並希望觀眾能一起「開心看球、看球開心」。

賽後徐展元表示由於世大運在台灣舉辦，也引起球迷格外關注，雖然台灣隊的表現不如預期，也引起不少網友謾罵，但他表示有人罵就代表仍被在乎，等到哪天沒人理會時，那就是台灣球迷絕望的時候，不過仍看好台灣隊未來的發展，不忘呼籲粉絲仍要給予信心，持續幫台灣棒球加油。

(中時電子報)