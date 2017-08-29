北韓導彈越日本上空 安倍： 前所未有的重大威脅

北韓再度發射導彈，飛越日本上空。日本首相安倍晉三稱北韓此舉是「前所未有的重大威脅」。（美聯社）

北韓朝太平洋試射導彈並飛越日本上空，日本首相安倍晉三29日在首相官邸強調，「北韓發射飛越我國的彈道飛彈之暴行，是前所未有最深刻的重大威脅，明顯損及區域的和平與安全，已向北韓嚴正抗議。」

安倍晉三29日一早在首相官邸召開國家安全保障會議的內閣會議，並於6時20分過後向媒體表示，「北韓發射彈道飛彈越過我國(日本)上空，落在太平洋。政府在飛彈發射後便完全掌握飛彈的動向，對守護國民安全做好萬全的準備。」

安倍表示，已指示相關部門立即蒐集情報進行分析，並將請求聯合國安保理事會召開緊急會議，將與國際社會合作，向北韓進一步施壓。

日本官房長官菅義偉則在臨時記者會上表示，「據推測，北韓29日上午5時58分左右(台北時間4時58分)，自北韓西岸朝東北方向試射1枚彈道飛彈，6時6分左右越過北海道的襟裳岬上空，6時12分左右落在北海道襟裳岬東方約1180公里的太平洋上。」

菅義偉指出，「日本已向北韓嚴重抗議，並以最強烈的表現堅決譴責北韓。」「目前日本國內未傳出受害，也未發現墜落物。」。日媒則報導，北韓導彈在空中分裂成3段。

日本政府於6時14分左右，透過各媒體及網路社群發出「國民保護情報」指出，「飛彈通過，飛彈通過。剛才飛彈似通過這些地區的上空。若發現可疑物品，請絕對不要靠近，立刻聯絡警察及消防等。」並列出應留意飛彈墜落物的北海道及東北地方的各縣縣名。

NHK分析，北韓彈道飛彈已是第5次越過日本上空。北韓飛彈首次越過日本上空是在1998年8月，當時從北韓東岸發射，越過東北地方上空，落在日本東北的三陸外海。

2009年4月北韓從西部的舞水端里發射疑似「大浦洞2」人造衛星或其改良型的彈道飛彈，越過日本東北上空，飛行逾3000公里後落在太平洋。2012年12月及去年2月又從北韓西部的東倉里發射導彈，越過沖繩縣先島群島附近上空。

(中時)