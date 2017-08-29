竊嫌拒捕衝撞警車 警開22槍擊破車輪逮人

台南警方昨(28)日在路上發現羅性犯嫌，隨即尋求支援並展開圍捕，但嫌犯不僅拒捕，甚至開著車逃逸，過程中衝撞警用機車與停在一旁的車輛。最後嫌犯駕車被卡在車陣中，警方見狀立刻上前，並朝嫌犯車輛4個輪胎射擊22槍，最後逮捕犯嫌與女友。

竊嫌拒捕衝撞警車 警開22槍擊破車輪逮人

昨日下午4點30分，羅姓嫌犯駕著白色休旅車，在台南市中西區被巡邏員警撞見。員警趁嫌犯等紅燈時，衝上前要抓人，沒想到車子突然加速倒車，差點撞上2名員警。嫌犯在逃逸的過程中，撞擊2輛車輛及1輛警用機車，最後被卡在車陣當中，警方上前朝輪胎開了22槍，現場槍聲大作，最後逮捕一男一女，查獲失竊車牌及一小包毒品。

(中天)