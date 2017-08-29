警沒嚴格執行本錢 葉毓蘭：小英、林全誰挺你？
世大運即將閉幕，外界擔心是否又有團體鬧場，警察是否要嚴格執法？對此，亞洲警察學會祕書長葉毓蘭舉日前太陽花學運成員洪崇晏「路過」中正一分局、辱警無罪定讞的判決，她感嘆表示「從來警察就沒有嚴格執法的本錢，看看到時候英姐姐、栓哥哥、柯PP，誰來挺你？」
世大運開幕式發生陳抗事件，5000多名警力不敵200名退休人員？有不少批評指向警方維安失當，相關首長被點名該下台。對此，葉毓蘭說世大運是台灣第1次舉辦如此大規模的運動賽事，警察更是沒有過類似的經驗，但她說警察沒有時間自憐自艾了，還是得打落牙齒和血吞，毆警、丟煙霧罐的滋事分子都被當成要犯緝拿到案，檢察官也數度向法院聲押，但都交保了。
葉毓蘭指出，日前洪崇晏辱警無罪定讞，媒體開始探討「司法把警察的脊梁打斷了」、「嚴格執法的，都還在跑法院」，才赫然發覺國安高層要求警方嚴辦的9個陳抗案中的76個被告，法官全部不罰！
她諷刺表示原來大家都錯怪判洪崇晏辱警無罪的高院法官了，他們只不過是拆穿這一陣子要求警察嚴打亂賊、嚴格執法的政治大秀，只是國王的新衣罷了。「從來警察就沒有嚴格執法的本錢，看看到時候英姐姐、栓哥哥、柯PP，誰來挺你？感謝高院法官的神救授！」
(中時電子報)
文章來源：葉毓蘭臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。