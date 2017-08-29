警沒嚴格執行本錢 葉毓蘭：小英、林全誰挺你？

台北世大運19日開幕，反年改團體晚間突然衝到小巨蛋與台北田徑場間的廣場，一度阻斷各國選手進場路線，警方逮捕1名成員（中），其餘人士則在廣場持續靜坐與警方對峙。（資料照,黃世麒攝）

世大運即將閉幕，外界擔心是否又有團體鬧場，警察是否要嚴格執法？對此，亞洲警察學會祕書長葉毓蘭舉日前太陽花學運成員洪崇晏「路過」中正一分局、辱警無罪定讞的判決，她感嘆表示「從來警察就沒有嚴格執法的本錢，看看到時候英姐姐、栓哥哥、柯PP，誰來挺你？」

世大運開幕式發生陳抗事件，5000多名警力不敵200名退休人員？有不少批評指向警方維安失當，相關首長被點名該下台。對此，葉毓蘭說世大運是台灣第1次舉辦如此大規模的運動賽事，警察更是沒有過類似的經驗，但她說警察沒有時間自憐自艾了，還是得打落牙齒和血吞，毆警、丟煙霧罐的滋事分子都被當成要犯緝拿到案，檢察官也數度向法院聲押，但都交保了。

葉毓蘭指出，日前洪崇晏辱警無罪定讞，媒體開始探討「司法把警察的脊梁打斷了」、「嚴格執法的，都還在跑法院」，才赫然發覺國安高層要求警方嚴辦的9個陳抗案中的76個被告，法官全部不罰！

她諷刺表示原來大家都錯怪判洪崇晏辱警無罪的高院法官了，他們只不過是拆穿這一陣子要求警察嚴打亂賊、嚴格執法的政治大秀，只是國王的新衣罷了。「從來警察就沒有嚴格執法的本錢，看看到時候英姐姐、栓哥哥、柯PP，誰來挺你？感謝高院法官的神救授！」

(中時電子報)