6都 1縣組團 華府展示台灣智慧城市 吸睛

應美國在台協會（AIT）邀請，台灣6都 1縣，今年首度組成智慧城市國家隊，聯袂參與美國商務部在華府舉行的「全球城市團隊挑戰計劃」（GCTC）博覽會( 江靜玲攝)

GCTC台灣代表團長團長桃園市副市長王明德表示，希望把台灣城市應用成果帶到美國來與同行交流（江靜玲攝）

應美國在台協會（AIT）邀請，台灣6都 1縣，今年首度組成智慧城市國家隊，聯袂參與美國商務部國家標準與技術局(NIST)8月28起在華府舉行的「全球城市團隊挑戰計劃」（GCTC）博覽會，展出台灣智慧城市成果與商機。

「智慧城市台灣代表團」的6個都市為桃園市、台北市、新北市、台中市、台南市、高雄市，1縣為澎湖縣。這項計劃旨在將全球城市聯合起來，一同為智慧城市的發展制定一套共同架構，並帶動智慧城市物聯網解決方案的國際輸出。

28日揭幕當天，來自台灣的團隊分別展示了包括桃園市行動市民卡、新北市「科技防衛城」、台北市公私協力的公民參與模式、台中市的應變與交控中心、台南智慧停車系統、高雄地資料開放平台與計程車車隊派遣分析解決方案，以及澎湖縣的低碳智慧港灣示範區等已獲得智慧城市展創新應用獎肯定的計劃。

GCTC台灣代表團長團長桃園市副市長王明德受訪時表示，希望可以把這些應用成果帶到美國來與同行交換交流，台灣過去信息通訊技術(ICT)和物聯網(IOT)都不錯，但利潤薄，智慧城市希能用在附加價值較高的IOT軟體服務上。如此，硬體好加上軟體應用案例，才可向國際輸出。他強調，這個背後其實是亞洲矽谷計劃的概念，最終還在希望能改變台灣產業結構，提昇GDP生產力。

除參展外，我方並將邀請與會的全球城市代表與廠商參與明年3月在台北舉行的智慧城市展，以期促成產業與城市的實質國際雙向交流，並強化台美商業關係。

(中時)