澎湖小島嶼再生能源 華府展台灣智慧綠能

代表台灣參與美國商務部國家標準與技術局(NIST)8月28起在華府舉行的「全球城市團隊挑戰計劃」（GCTC）博覽會的澎湖縣，以低碳島嶼和智慧綠能為主題，受到矚目與好評。

澎湖縣政府參議洪棟霖表示，澎湖是台灣非常珍貴的島嶼環境。此次參展主要是介紹澎湖的智慧綠能，觀光島計劃，這個計劃目前由國發會呈報行政院，基本上已獲得同意。未來澎湖會在再生能源，風力、海上和太陽光電繼續推動；電動機車、電動巴士淨化能源上，也會繼續努力。

他表示，在再生能源方面，目前風力發電約佔百分之十，預定到2018年可以配合台電把風力發電拓展到33ＭＷ。此外，離岸風力今年也會加強推動，希望到2025年澎湖和台灣海底電纜完成後，澎湖可成為百分之百再生能源島嶼。

澎湖有大小90個島嶼，且多為獨立，洪棟霖坦承，經營不易，且與民眾事先溝通十分重要，但澎湖跟核研所合作發展智慧微電網技術，可把再生能源大幅提高，獲得APEC創新銀質獎肯定。洪棟霖指出，這正展示了，小島嶼能源管理系統在澎湖具獨特性，且可代表台灣推廣到全球小島嶼環境。

澎湖也是世界最美麗海灣之一，2018年世界海灣會議會將在澎湖舉行，他表示，屆時將利用這個機會把台灣和澎湖重視再生永續能源，展現全世界。

(中時)