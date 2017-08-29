世大運》謝淑薇批詹退賽 網酸：妳能退詹不能退？

詹詠然放棄世大運混雙，衝擊搭檔謝政鵬。(資料照, 中央社記者裴禛攝)

謝淑薇本人回應網友留言。（摘自臉書）

詹詠然世大運女雙摘金後，因不耐酷暑而退出同一天的混雙4強賽，遭到搭檔謝政鵬姊姊謝淑薇攻擊，立刻引來網路熱議。由於謝淑薇去年在里約奧運因教練名額分配問題憤怒退賽，最後宣布永遠退出國家隊，有網友直指謝「只准自己因私退賽，不准別人因傷退賽。」

謝淑薇諷刺詹詠然說：「(謝政鵬)昨天對上捷克組合之前，還在急診吊了6小時點滴。……結果很可惜混雙搭檔中暑了，現在正在前往紐約的飛機上。」並表示弟弟謝政鵬這次是為國捐軀。

可能謝的口氣不太好，有網友因此為詹詠然抱屈：「我覺得妳(謝淑薇)的發言不太恰當，她(詹詠然)好歹女雙幫台灣拼了一個金牌。如果人不舒服妳硬要她大太陽下連打2場也說不過去。……妳以後也永不受徵召還講這風涼話真的是找駡。」

謝淑薇去年里約奧運退賽，連累雙打搭檔莊佳容，使她這次指控詹詠然的反彈力道相當大，招致多數網友的批評。還有人質問謝若心疼弟弟，為何自己不跟弟弟組隊？「妳自己為什麼要退賽？！何況妳不代表中華民國（台灣）出賽，不然妳自己跟妳弟混打就好了？！」

挺謝的人表示：「沒辦法啊，誰叫人家拿到金牌，觀眾只是盲目的，體育就是要有關係。」也有人指責台灣媒體袒護詹家姊妹，報導偏頗打擊謝淑薇。

謝淑薇本人回應指出，她第一次參加世大運之後就沒有再參加，因為世大運不尊重她，不讓她依規定選擇項目與搭檔，還表示日後要出書詳述這一切經過。

(中時電子報)