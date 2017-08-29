麥當勞紅襪愛路跑 即起早鳥報名有好康

「麥當勞紅襪愛路跑 」將於板橋浮洲藝術河濱公園熱鬧開跑！即日起至9月4日早鳥報名，完成繳費還送大麥克兌換券。（圖／麥當勞）

「麥當勞紅襪愛路跑」中最受跑者喜愛的主題變裝活動再次登場，邀請跑者們發揮創意，表現你心目中的「M style」。（圖／麥當 勞）

備受家長與小朋友期待的「2017麥當勞紅襪愛路跑」，將於11月5日(週日)在板橋浮洲藝術河濱公園熱鬧開跑，即日起至9月4日早鳥報名，完成繳費後即可獲贈大麥克兌換券乙張，9月5日至9月30日開放網路報名。

今年的「麥當勞紅襪愛路跑」除沿路有好玩的紅白趣味闖關，還有麥當勞叔叔、大鳥姊姊、漢堡神偷、奶昔大哥四大人物與跑者互動。更有獨特麥當勞叔叔造型獎牌、琳瑯滿目的報名禮與完跑禮，還首度加入大型歡樂氣墊可以免費體驗。

此外，麥當勞今年更邀請因演出《花甲男孩轉大人》人氣飆漲、被封為「國民長孫」的藝人盧廣仲，及藝人簡廷芮、網紅藍白拖、一休老師、Angelina，穿上經典的紅白條紋襪，一起參加這場最歡樂、最適合親子體驗的公益路跑，齊心關懷遠地就醫病童，一起為愛而跑。

由和德昌股份有限公司(麥當勞授權發展商)主辦的2017第三屆「麥當勞紅襪愛路跑」，分為5公里及2公里兩個組別，將於9月5日正式開放報名，預計將有近萬名民眾熱情響應。而為鼓勵全民為愛而跑，即日起自9月4日止，早鳥報名成功並於9月15日前完成繳費者，路跑當天將可領取麥當勞大麥克兌換券，早鳥報名進入倒數最後一週，欲報名從速。活動報名費新台幣800元，其中200元將捐贈台灣「麥當勞叔叔之家慈善基金會」，支持麥當勞叔叔之家長期營運之用，讓遠地就醫的病童和家庭，有個在外安心舒適的家，減輕舟車勞頓與北上就醫的經濟負擔，也讓這場路跑別具意義。

台灣每年約有超過22萬人次的兒童，因為癌症、心臟病及罕見疾病等而有遠地就醫的潛在需求，當居住地離醫院很遠時，「距離」成為一項壓力，不僅舟車勞頓，就醫期間衍生的短期住宿問題，也增加經濟負擔，讓遠地就醫路更顯艱難。「麥當勞叔叔之家」透過免費住宿與關懷服務，為遠地就醫病童家庭提供一個「出門在外的家」，10年來，已幫助約9萬人次兒童家庭，為這些家庭共省下超過7.2億元的住宿交通額外開銷。

麥當勞總裁劉厚倫表示，過去兩屆紅襪愛路跑，都各吸引了近萬人熱情響應，今年適逢台灣『麥當勞叔叔之家慈善基金會』成立20週年，希望藉由『紅襪愛路跑』活動，持續號召社會大眾投注愛心和關懷，透過路跑需要毅力、耐力、堅持、和永不放棄的精神，感受遠地就醫的辛勞，幫助更多病童家庭。

「麥當勞紅襪愛路跑」的「報名禮」包括：活動紀念T-shirt乙件、紀念紅白條紋襪乙雙、活動護照乙本，內含麥當勞產品優惠券薯餅買一送一，大杯飲料(限汽水或冰紅茶)買一送一，四塊麥克雞塊買一送一，大薯買一送一。「完跑禮」也很吸引人包括：麥當勞叔叔造型完賽獎章乙枚、水森活礦泉水、老虎牙子運動飲料、Burner倍熱氣泡纖美醋(青梅風味)等豐富好禮，麥當勞歡迎全家一起為愛而跑。

(工商)