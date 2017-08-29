基隆河魚屍臭薰天 李富城：若爆傳染病 柯P下台
基隆河近日死魚滿佈，高溫天氣下，魚屍腐爛臭氣冲天。台北市府環保局，河川管理局反應慢半拍，魚屍引來蒼蠅亂飛，恐有傳染病菌疑慮。氣象專家李富城PO文表示，「一旦有傳染病發生，我們請求柯p負責下台」。
李富城表示，基隆河依然很美，但空氣中充滿了臭魚味道，基隆河自行車道臭氣冲天，河道的死魚清了，岸上的死魚更多，今天就會出現綠頭蒼蠅亂飛，細菌跟着往士林北投社子擴展，搞不好瘟疫發生。對「環保局衛生局還在發呆，當白痴」，李富城直白要求「一旦有傳染病發生，我們請求柯p負責下台」」。
台北市社子島基隆河岸、迎星碼頭附近在28日一早民眾就發現有成群死魚，甚至發出惡臭，北市環保局獲報前往現場處理，架設攔汙索與用船隻撈打魚屍。但死魚數量遠超預估，腐臭情況惡化，令市民擔心有傳染病菌疑慮。而且，台北市環保局，河川管理局將原因歸咎高溫形成低溶氧造成死魚，忽略工廠排放有毒廢水影響，引發民眾不滿。
(中時電子報)
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